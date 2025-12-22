La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que al inicio del 2026, presentará un nuevo programa de inversión pública, diferente al implementado el sexenio pasado, del expresidente López Obrador.

“Vamos a presentar, iniciando el año, un programa de mayor inversión pública a través de distintos esquemas, eso va a ser muy bueno para el país, va a aumentar la inversión en todas las obras públicas, con inversión pública e inversión mixta, también un esquema muy distinto a lo que eran las APPs que se aprobó con el presidente López Obrador”, dijo.

En conferencia de prensa, comentó que dicho proyecto “va a ayudar mucho a ampliar la inversión en el país, en infraestructura”.

Lee también Caso Dashia: joven acusada de extorsión enfrentará su proceso en libertad tras cambio de medida cautelar

También adelantó que se presentará una nueva beca para estudiantes de primaria.

“Vamos a anunciar programas especiales de beca para primaria y también de apoyo a jóvenes, todo el programa de apoyo a jóvenes”, expresó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr