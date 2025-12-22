Más Información

Las granjas cripto del SME, otro caso de impunidad con Gertz

INM inhabilita a elementos por pedir dinero a paisanos; "de inmediato se tomaron cartas en el asunto": Sheinbaum

Suplantan identidad del IMPI; Santiago Nieto alista denuncia ante FGR

Cómplice de Raúl Rocha fue detenido y liberado en 2025; se trata de "El Yaicob"

Encuesta: Eugenio "Gino" Segura aventaja en la contienda por Quintana Roo

Sheinbaum se va de vacaciones a Acapulco; garantiza apoyo federal para Feria de Chilpancingo ante retos de seguridad

La presidenta dijo que al inicio del 2026, presentará un nuevo programa de inversión pública, diferente al implementado el sexenio pasado, del expresidente López Obrador.

“Vamos a presentar, iniciando el año, un programa de mayor inversión pública a través de distintos esquemas, eso va a ser muy bueno para el país, va a aumentar la inversión en todas las obras públicas, con inversión pública e inversión mixta, también un esquema muy distinto a lo que eran las APPs que se aprobó con el presidente López Obrador”, dijo.

En conferencia de prensa, comentó que dicho proyecto “va a ayudar mucho a ampliar la, en infraestructura”.

También adelantó que se presentará una nueva beca para estudiantes de primaria.

“Vamos a anunciar programas especiales de beca para primaria y también de apoyo a jóvenes, todo el programa de apoyo a jóvenes”, expresó.

