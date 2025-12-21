Más Información

Dashia, joven acusada de extorsión, enfrentará proceso en libertad; Citlalli Hernández anuncia cambio de medida cautelar

Dashia, joven acusada de extorsión, enfrentará proceso en libertad; Citlalli Hernández anuncia cambio de medida cautelar

Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, informó que "se corrigió la injusticia" contra la joven de 19 años, Dashia, quien acusó a su padre biológico de abuso sexual y que posteriormente fue acusada y detenida por extorsión.

En su cuenta de X detalló que se modificó el cambio de medida cautelar, por lo que la joven podrá defender su inocencia y su proceso en libertad.

