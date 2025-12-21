Paisanos regresan a México entre extorsiones

Cientos de miles de paisanos iniciaron su retorno a México para las fiestas decembrinas en medio del creciente acoso, redadas y deportaciones contra migrantes impulsadas por el presidente Donald Trump en Estados Unidos, pero también ante la violencia en carreteras y poblaciones mexicanas, sumado a las extorsiones de autoridades de los tres niveles de gobierno que cobran lo mismo en retenes que en garitas y aeropuertos, con mordidas y extorsiones que van de los 200 a los mil dólares por familia.

El retorno a México vía carretera se ha convertido en un turismo de “alto riesgo”, destacan los paisanos, quienes en redes sociales intercambian experiencias, se encomiendan a la Virgen de Guadalupe y denuncian que en ocasiones son detenidos hasta en ocho retenes, lo mismo de la Guardia Nacional, supuestos agentes de la FGR, de las fiscalías estatales, militares, así como policías estatales y municipales que buscan una tajada de los ahorros, remesas y regalos que traen a sus familias.

“Venimos huyendo del acoso del ICE ordenado por Donald Trump en Estados Unidos, donde te detienen por el color de la piel, si te ven en una taquería o en un Home Depot donde compramos herramientas para construcción, y en lugar de que nos reciban como los supuestos héroes que decía López Obrador, acá estamos más jodidos entre las extorsiones de autoridades y el crimen”.

Así lo señaló a EL UNIVERSAL el paisano Javier Medina, quien viajó en su camioneta desde Austin, Texas, hasta el municipio de Huanímaro, Guanajuato, junto con su esposa y sus dos hijos y quien considera ya no regresar el próximo año, porque sale más caro dar mordida a tanto delincuente con y sin uniforme. “Es una burla que exista el programa Héroes Paisanos y apenas te dan el folleto, entras a México y ya te están extorsionando o asaltando”.

“Ocho retenes, el primero de la Guardia Nacional saliendo de Reynosa rumbo a Monterrey. La Guardia Nacional nos hizo bajar todas las cosas y ahí se nos fueron los primeros 500 dólares con el pretexto de que traíamos una pantalla sin factura y varios pares de tenis. De ahí otros retenes, supuestamente de la FGR y de fiscalías estatales. En cada uno de 100 o 200 dólares. El último aquí en Guanajuato con policías estatales”, indicó el migrante, quien radica desde hace 20 años en Estados Unidos.

El presidente municipal de Delicias, Jesús Valenciano, denunció esta semana la operación de un retén que calificó de ilegal por parte de agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) instalado en el kilómetro 175 de la carretera Chihuahua-Juárez, donde están “cobrando” 200 dólares a los paisanos que regresan de Estados Unidos.

Carlos Arango, del Frente Nacional Migrante, con sede en Chicago, expuso que este año son menos las familias de mexicanos que están viajando para las fiestas decembrinas a México, ello por el temor de que hasta por una falta de tránsito los puedan detener en las autopistas estadounidenses y, aunque tengan la residencia, los puedan deportar.

“En Chicago y en muchas ciudades se vive un clima de terrorismo ante las políticas de deportaciones masivas de Donald Trump. Esta semana se reanudaron los operativos por parte del ICE y las calles están vacías de mexicanos.

“La gente ya empezaba a salir de compras a los malls, a las tiendas a comprar sus regalos, sus alimentos y nuevamente se volvieron a encerrar”, dijo vía telefónica a EL UNIVERSAL.

Expuso que lo que está ocurriendo en Chicago es inédito, nunca había ocurrido este tipo de operativos tan violentos, con helicópteros, con gases lacrimógenos, con armas de alto poder.

“Nos están tratando como delincuentes, están separando familias, están deteniendo a mexicanos originarios de Guanajuato, Michoacán o Guerrero, aunque tengan su residencia legal”, indicó.

“Lo más triste es que quienes están viajando a México nos han denunciado que son recibidos con extorsiones en Aduanas, de la Guardia Nacional, de militares, del SAT, de policías de todos niveles. Les dan su bienvenida, paisano, lo mismo funcionarios que criminales, extorsionando y robando sus dólares y pertenencias”, subrayó.

Comentó que lugares que frecuentan los mexicanos en Chicago, como La Villita, barrios de Pilsen y la zona norte de la ciudad, son en estos días “pueblos fantasmas, porque nuestros paisanos están encerrados por miedo a las deportaciones del ICE”.

Juvencio Rocha, activista y presidente de la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte, expuso que han recibido varias denuncias de paisanos que viven en esa zona y que regresaron a México, lo mismo vía terrestre, en sus camionetas, o vía aérea, han sido extorsionados en garitas, retenes y aeropuertos.

“Somos carne de cañón para la Guardia Nacional, agentes migratorios, del SAT y para el crimen. Apenas ven que llega un vuelo de Estados Unidos y ven que vienen mexicanos con sus regalos a la familia y ya valió. Son 100, 200 o 500 dólares”, apuntó.

Reconoció que si bien en Carolina del Norte ya bajaron los operativos de deportaciones de mexicanos y de otras nacionalidades, este año están saliendo menos mexicanos, porque muchos no han trabajado en los últimos meses por el miedo a ser detenidos y por la reciente Ley HB 10 que entró en vigor en ese estado y que obliga a los alguaciles locales a cooperar con el ICE y verificar el estatus migratorio de cualquier persona.

“Estamos bajo varios fuegos. Las redadas de agentes del ICE, la nueva Ley HB 10 que permite detenciones por parte de alguaciles estatales y los que viajan a México con un ‘turismo navideño de alto riesgo’ con la delincuencia operando en carreteras y funcionarios de los tres niveles que extorsionan”.

En México, a los cientos de miles de connacionales que están regresando, en las garitas fronterizas se les cobran los permisos temporales de importación de vehículos, los impuestos correspondientes por las mercancías y se les entrega un folleto del programa Bienvenido Paisano. De ahí empieza el turismo de alto riesgo, las extorsiones y los robos.

En un video viral en un retén en la carretera Reynosa-Monterrey, un agente de la Guardia Nacional extorsiona con 15 mil pesos a una familia proveniente de Dallas, Texas. “Son 800 dólares o 15 mil pesos por todo lo que ustedes traen”, se escucha al agente federal. “Si no paga, perderá su mercancía”, advierte el militar ante las súplicas de la familia que pide una rebaja.

La semana pasada, una veintena de paisanos zacatecanos provenientes de California y que se trasladaban en cuatro camionetas denunciaron en redes sociales que fueron extorsionados por policías estatales y agentes de la fiscalía de Coahuila cuando viajaban para pasar las fiestas decembrinas en sus comunidades.

En una carretera antes de llegar a la ciudad de Durango, una familia de paisanos que regresaba de Utah fue detenida en un retén falso por hombres fuertemente armados, con uniformes negros y que bloquearon la carretera con automóviles particulares. Les robaron 500 dólares y una maleta con ropa y perfumes, denunció Elvira Sánchez.

En la carretera Camargo-Saucillo, en Coahuila, hay un retén supuestamente de agentes de la Fiscalía General de la República que cobran 200 dólares por cada vehículo de paisanos que cruzan por ahí, denunciaron en un video connacionales que viajaban desde Las Vegas a La Barca, Jalisco.

“Son 8 mil pesos, pero ya deja 2 mil baros mexicanos y vete”, se escucha y ve en otro video en una carreta de Sinaloa, donde se extorsiona a paisanos que viajaban hacia Mazatlán.

En el aeropuerto de Monterrey, la semana pasada se grabó a un agente de Aduanas extorsionando a un paisano, a quien le pidió 200 dólares para dejarlo pasar con su maleta.

Respecto a las denuncias de extorsiones donde participan agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes, titular esa dependencia, sentenció que no se tolerará la corrupción, y condenó los actos difundidos en redes sociales de dos agentes migratorios contra connacionales en Matamoros, Tamaulipas.

“La instrucción de la Presidenta es muy precisa: trato humano a nuestras heroínas y héroes migrantes; ni un ápice de tolerancia a la corrupción y el abuso de poder”, expresó Céspedes.

El Instituto Nacional de Migración informó que estos dos agentes ya fueron separados de sus cargos y se inició una investigación por los “actos irregulares” que “son contrarios a la ley de connacionales en tránsito hacia nuestro país”.

De acuerdo con el instituto, los hechos se registraron presuntamente el pasado 16 de diciembre en las oficinas del Puente Internacional Puerta México, de la representación local en Matamoros.

Agregó que el INM ya presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República contra los agentes y quienes resulten responsables.