Más Información

Harfuch se reúne con representantes del autotransporte; reforzarán operativos en carreteras

Harfuch se reúne con representantes del autotransporte; reforzarán operativos en carreteras

Raúl Rocha movía huachicol en 80 doblerremolques

Raúl Rocha movía huachicol en 80 doblerremolques

"Somos gobiernos que damos al pueblo": Sheinbaum; destaca inflación controlada y aumento al salario mínimo

"Somos gobiernos que damos al pueblo": Sheinbaum; destaca inflación controlada y aumento al salario mínimo

Suspende México importaciones de carne de cerdo de España por brote de peste porcina africana

Suspende México importaciones de carne de cerdo de España por brote de peste porcina africana

América vs Rayados: Horario y canales para ver EN VIVO la Liguilla de la Liga MX, HOY, sábado 29 de noviembre

América vs Rayados: Horario y canales para ver EN VIVO la Liguilla de la Liga MX, HOY, sábado 29 de noviembre

Llegan los primeros cambios en FGR con Ernestina Godoy; Héctor Elizalde va a AIC y César Oliveros a FEMDO

Llegan los primeros cambios en FGR con Ernestina Godoy; Héctor Elizalde va a AIC y César Oliveros a FEMDO

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), , informó que se reunió con representantes de cámaras y asociaciones del , donde se reiteró el compromiso del gobierno de fortalecer la seguridad en carreteras y proteger a este sector.

“En colaboración con @GN_MEXICO_ y @SEGOB_mx acordamos reforzar los mecanismos de coordinación, dar seguimiento a las en las fiscalías y fortalecer los operativos en los tramos con mayor incidencia”, señaló el funcionario de federal en redes sociales.

Indicó que se integrarán acciones de la Estrategia Nacional contra la Extorsión para atender denuncias por este delito y mantendrán reuniones continuas para dar seguimiento a los acuerdos y garantizar resultados.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]