Más de un tercio de las empresas fundadas por personas migrantes en México enfrenta atrasos en los pagos de sus clientes, con demoras promedio de hasta cuatro meses, de acuerdo con la Radiografía del Emprendimiento en México, edición Migrantes 2025, elaborada por la Asociación de Emprendedores de México (ASEM) con apoyo de la Fundación Friedrich Naumann.

En concreto, 36% de estas empresas reporta pagos vencidos, un factor que presiona su liquidez y limita su capacidad de crecimiento, pese a su alto desempeño económico.

El estudio señala que 4.6% de las empresas en el país cuenta con al menos una persona extranjera en su equipo fundador. Se trata, en su mayoría, de emprendedores mayores de 35 años, altamente calificados, ya que más de 80% tiene estudios universitarios o superiores.

Su origen es principalmente latinoamericano, con presencia destacada de Venezuela, Colombia y Argentina, aunque también participan fundadores de Estados Unidos y España. Además, casi 16% tiene condición de refugio por razones humanitarias.

El texto señala que a pesar de los problemas de cobranza, estas empresas muestran un desempeño superior al promedio nacional. Su facturación anual es cinco veces mayor, impulsada en parte por la expansión de negocios exitosos creados previamente en otros países.

Resaltó que estos perfiles también destacan por su alta adopción digital, con 84% utilizando herramientas de gestión, y por una mayor orientación hacia modelos B2B, con una proporción 16% superior al promedio nacional.

Sin embargo, explicó, los retos operativos y estructurales son persistentes. Las principales barreras identificadas incluyen el desconocimiento de las leyes mexicanas, la falta de información pública clara y los costos de los trámites para el registro empresarial. A ello se suma que 84% de los fundadores migrantes no conoce programas gubernamentales de apoyo y que casi dos terceras partes de estas empresas no ha recibido respaldo de instituciones públicas ni privadas.

Ventas y clientes, prioridades en empresas de migrantes

En materia de gestión interna, las prioridades de mejora se concentran en la estrategia de ventas y la fidelización de clientes, seguida de marketing y administración financiera. Entre quienes buscan fortalecer su estrategia comercial, la mitad considera clave mejorar la prospección de nuevos clientes, en un contexto donde los retrasos en pagos se han vuelto un problema recurrente.

Las entrevistas complementarias del estudio también revelan una fuerte demanda de apoyo legal y notarial para la constitución de empresas como personas morales, especialmente cuando hay socios o representantes legales extranjeros.

A esto se añaden dificultades para abrir cuentas bancarias empresariales y acceder a crédito. Frente a este panorama, la ASEM plantea la necesidad de difundir información multilingüe, simplificar trámites y facilitar el acceso a servicios financieros como medidas para fortalecer el emprendimiento migrante en México.

