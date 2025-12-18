Más Información

Sergio Salomón Céspedes Peregrina, comisionado del Instituto Nacional de Migración (), informó que del 28 de noviembre a la fecha en el programa Heroínas y Héroes Paisanos se han atendido a más 463 mil atenciones y quejas resueltas.

Indicó que bajo la consigna de "Cero Tolerancia" ante cualquier abuso o acto irregular contra nuestros hermanos , este programa está enfocado a brindar asistencia y orientación a connacionales que residente y trabajan en EU para evitar maltrato, extorsión, robo, corrupción y prepotencia por parte de servidores púbicos.

El titular del INM destacó que el programa arrancó el 28 de noviembre y que estará hasta el próximo 8 de enero con el objetivo de salvaguardar la integridad y garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de las y los con nacionales que ingresan a nuestro país a través de los 194 puntos de internación, en especial de los 56 de la frontera norte.

"“Esta operativo se traduce en presencia y respaldo con más de 253 módulos de atención y observadores en aeropuertos, carreteras, centrales de autobuses y puntos estratégicos del país, a la fecha se han realizado 463 mil 879 atenciones y quejas resueltas.

"Esto bajo el principio que nos ha instruido la Presidenta de cero tolerancia ante cualquier abuso o acto irregular contra nuestros hermanos migrantes. Esto con un objetivo muy claro: que las familias viajen con tranquilidad, que el regreso sea seguro y que estas fiestas decembrinas culminan en el reencuentro esperado, con ese abrazo que muchas ocasiones ha tenido que posponerse durante meses y a veces durante años o décadas", señaló.

En , el titular del INM destacó que ayer miércoles 17 de diciembre, el INM acudió al encuentro, recepción, y acompañamiento de la Caravana de Paisanos Organizados, que ingresó por Nuevo Laredo, Tamaulipas, en donde ingresaron 5 mil 231 vehículos con 20 mil paisanos.

Detalló que hasta el momento solo se han registrado incidentes menores como ponchaduras y fallas mecánicas, pero sin contratiempos de importancia.

El titular del INM resaltó que se puede reportar cualquier acto irregular desde México a través de WhatsApp 52 55 2230 2128 llamando al 079 y al 911 desde Estados Unidos 85 52 866755

