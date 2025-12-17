Más Información

Vinculan a proceso a "El Limones" por narcotráfico y posesión de armas; continúa en prisión en el Altiplano

Periodista Tucker Carlson afirma que Trump anunciará la "guerra con Venezuela"; el mandatario dará un mensaje a la nación

Sheinbaum nombra a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica de Presidencia; sustituirá a Ernestina Godoy

Desde Alito vs Noroña hasta el "Dipuhooligan"; así han sido los enfrentamientos entre legisladores

Cae "El Yaicob", vinculado con Raúl Rocha; es líder huachicolero y traficante de armas y drogas

FGR detiene a exasesora de García Luna; es señalada por delincuencia organizada y lavado de dinero

Estados Unidos sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y a su líder, “El Marro”

Sheinbaum exige a la ONU intervenir en conflicto entre EU y Venezuela; México podría ser “un punto de negociación”, dice

Morena y aliados han modificado 70% de la Constitución; suman 106 artículos reformados

Detienen a 3 miembros de célula dedicada al uso de artefactos explosivos en Michoacán; los ligan a extorsiones

Activan alerta naranja y amarilla; pronostican temperaturas de hasta 1 grado en CDMX

Operación Senda golpea al robo de carga en Edomex; detienen a 26 objetivos prioritarios

El gobierno de planea desplegar agentes migratorios a la frontera sur para detener a las personas que no tienen un estatus legal y que estén intentando ir a México de manera voluntaria con motivo de la Navidad y el Año Nuevo, según informaron este miércoles medios estadounidenses.

El operativo incluirá inspecciones por parte de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas () y de la Oficina de Protección Fronteriza (CBP), incluyendo en autobuses comerciales, según indicó el portal The Huffington Post.

El medio cita un memorando interno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), que no se ha hecho público, y detalla que en este operativo se señalarán de manera diferentes a quienes tengan antecedentes criminales y quienes no.

Los primeros, serán "procesados según sus casos migratorios actuales", sugiriendo que podrían ser puestos en detención y referidos a través de un procedimiento de deportación formal.

A través de un portavoz, DHS indicó a EFE que no comenta sobre futuros operativos.

"Es de sentido común que debamos saber quién entra y quién sale de nuestro país", agregó el portavoz.

"Bajo el mandato de Trump (...) DHS se ha asegurado nuestras fronteras y puertos para garantizar que ningún inmigrante indocumentado entre o salga de Estados Unidos sin la debida inspección", indicó.

El Gobierno de Trump ha estado promoviendo lo que llama "auto-deportación" o salida voluntaria para los migrantes que no tienen un estatus legal en el país.

A través de una aplicación móvil, llamada CBP Home, la Administración republicana promete a los migrantes un pago de mil dólares. "Si no te auto-deportas, no es una cuestión de si ICE va a encontrarte o no, sino cuándo", señala DHS en un documento en su página web sobre este proceso.

El Gobierno no ha entregado datos oficiales sobre cuántas personas han solicitado esta ayuda, pero la revista The Atlantic reveló que solo unos 35.000 migrantes han usado hasta ahora la aplicación de CBP Home.

Trump se aupó al poder prometiendo llevar a cabo la mayor campaña de deportaciones en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, en su primer año de gobierno ha expulsado a 600 mil personas, según datos oficiales, por debajo de las 685 mil deportaciones que se vieron en el año fiscal 2024 bajo su antecesor, Joe Biden.

