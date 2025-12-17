Más Información

Washington. El presidente de Estados Unidos, , colocó placas bajo los retratos de expresidentes en la Casa Blanca que, en el caso de los demócratas y , los critican y ridiculizan.

La prensa pudo observar por primera vez este miércoles las inscripciones en lo que Trump denominó el “Paseo de la Fama Presidencial”, una galería de retratos instalada en septiembre pasado en la columnata del Ala Oeste de la .

La inscripción dedicada a Biden (2021-205), quien ganó a Trump en las elecciones de 2020, afirma que “el dormilón Joe Biden fue, de largo, el peor presidente en la historia de ”.

Placas bajo los retratos de expresidentes en la Casa Blanca que, en el caso de los demócratas Joe Biden y Barack Obama. Foto: Captura de X
Placas bajo los retratos de expresidentes en la Casa Blanca que, en el caso de los demócratas Joe Biden y Barack Obama. Foto: Captura de X

La imagen que correspondería a Biden, colgada en septiembre, es una fotografía de un bolígrafo automático, en alusión a que Trump considera que su antecesor no sabía lo que firmaba.

La placa de Obama (2009-2017) hace referencia a su nombre completo, “Barack Hussein Obama”, y lo describe como “una de las figuras políticas más divisivas de la historia de Estados Unidos”.

En cuanto a (1993-2001), la placa reconoce su “excelente” gestión económica “a pesar de sus escándalos” y recuerda que su esposa, , perdió las elecciones contra Trump en 2016.

Sobre el republicano (1981-1989), admirado por Trump, la inscripción asegura que “ganó la Guerra Fría” y que “era un fan del presidente Donald J. Trump mucho antes de la histórica campaña del presidente Trump a la Casa Blanca”.

Esta galería es uno de los muchos cambios que Trump ha ordenado en la Casa Blanca para dejar su huella, siendo el más significativo la construcción en marcha de un gran salón de baile, que implicó la demolición de la histórica Ala Este de la mansión presidencial.

