Washington.— La Casa Blanca y el mandatario Donald Trump cerraron filas ayer con Susie Wiles, la discreta pero influyente jefa de despacho, luego de que Vanity Fair publicara una serie de entrevistas con ella en las que afirmó que el mandatario tiene “personalidad de alcohólico”, define al vicepresidente estadounidense, JD Vance, como “un teórico de la conspiración”, afirma que Elon Musk consume ketamina y critica a la fiscal general, Pam Bondi, por la gestión del caso del pederasta Jeffrey Epstein.

Wiles contraatacó tras la publicación del artículo, describiéndolo como un “artículo difamatorio” que carecía de contexto, y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que “toda la administración está agradecida por su liderazgo constante y totalmente unida detrás de ella”.

Trump le dijo al medio The New York Post que no había leído el artículo y cuando se le preguntó si seguía confiando en Wiles, dijo: “Oh, ella es fantástica”.

“No bebo alcohol. Todo el mundo lo sabe, pero he dicho a menudo que si lo hiciera, tendría muchas posibilidades de ser alcohólico. Lo he dicho muchas veces sobre mí mismo: lo soy. Tengo una personalidad muy posesiva”, añadió Trump.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, dijo que “Wiles ha ayudado al presidente Trump a lograr los primeros 11 meses en el cargo más exitosos de cualquier presidente en la historia de EU. El presidente Trump no tiene una asesora más grande y leal que Susie. Toda la administración está agradecida por su firme liderazgo y está totalmente unida detrás de ella”. Vance, hablando en Pennsylvania sobre la agenda económica del presidente estadounidense, declaró que no había leído el artículo de Vanity Fair. Pero defendió a Wiles y bromeó: “Sólo creo en las teorías conspirativas que son ciertas”. Dijo que la conclusión a la que llegó fue que la administración “debería conceder menos entrevistas a los principales medios de comunicación”.

Bondi posteó en X que Wiles “lucha todos los días para avanzar la agenda del presidente Trump, y lo hace con gracia, lealtad y eficacia histórica. Cualquier intento de dividir esta administración fracasará. Cualquier intento de socavar y minimizar los logros monumentales del presidente Trump fracasará”.

El jefe de presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, también elogió a Wiles. En la entrevista, Wiles elogió a Vought mientras lo describía como un “absoluto fanático de derecha”. Cuando se le preguntó en las entrevistas sobre Epstein, Wiles dijo que realmente no había prestado atención a “si todos esos hombres ricos e importantes fueron a esa isla desagradable e hicieron cosas imperdonables a jóvenes”.

La jefa de gabinete señaló que ha leído los documentos sobre Epstein y que Trump “no está en el expediente haciendo nada horrible”. Él y Epstein eran amigos antes de que tuvieran un desacuerdo.

Sobre Venezuela, Wiles dijo que Trump quiere mantener la presión sobre Maduro.

Dijo que el gobierno está “muy seguro de que sabemos a quién estamos volando”.