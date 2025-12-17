Más Información

Detienen a "El Yeicob", vinculado con Raúl Rocha

Detienen a "El Yeicob", vinculado con Raúl Rocha

Sheinbaum nombra a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica de Presidencia; sustituirá a Ernestina Godoy

Sheinbaum nombra a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica de Presidencia; sustituirá a Ernestina Godoy

Estados Unidos sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y a su líder, “El Marro”

Estados Unidos sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y a su líder, “El Marro”

Sheinbaum exige a la ONU intervenir en conflicto entre EU y Venezuela; México podría ser “un punto de negociación”, dice

Sheinbaum exige a la ONU intervenir en conflicto entre EU y Venezuela; México podría ser “un punto de negociación”, dice

Festival de Luces de Invierno iluminará la CDMX; actividades llegarán a 15 sedes en alcaldías

Festival de Luces de Invierno iluminará la CDMX; actividades llegarán a 15 sedes en alcaldías

Morena y aliados han modificado 70% de la Constitución; suman 106 artículos reformados

Morena y aliados han modificado 70% de la Constitución; suman 106 artículos reformados

Detienen a 3 miembros de célula dedicada al uso de artefactos explosivos en Michoacán; los ligan a extorsiones

Detienen a 3 miembros de célula dedicada al uso de artefactos explosivos en Michoacán; los ligan a extorsiones

Este es el círculo cerrado y sólo masculino que decide en el FCE

Este es el círculo cerrado y sólo masculino que decide en el FCE

Sheinbaum: Hasta el momento no hay vínculos de huachicol con Alex Tonatiuh; entregó información para decomiso de combustible, dice

Sheinbaum: Hasta el momento no hay vínculos de huachicol con Alex Tonatiuh; entregó información para decomiso de combustible, dice

Chocan Rojo de la Vega y Fernández Noroña por pensión del bienestar; “¿le alcanzó para comprar su casa millonaria de Tepoztlán?”

Chocan Rojo de la Vega y Fernández Noroña por pensión del bienestar; “¿le alcanzó para comprar su casa millonaria de Tepoztlán?”

Metro CDMX activa Operativo Cero Pirotecnia; refuerzan seguridad en las 12 líneas

Metro CDMX activa Operativo Cero Pirotecnia; refuerzan seguridad en las 12 líneas

Capitalinos avalan gestión de Brugada; registra 67% de aprobación: Encuesta

Capitalinos avalan gestión de Brugada; registra 67% de aprobación: Encuesta

Miami. La lectura de la sentencia contra, el hombre declarado culpable de intentar matar a en 2024 cuando el magnate aspiraba a la Presidencia de Estados Unidos, tendrá lugar el próximo 4 de febrero después de que el acusado solicitara un abogado, a diferencia del resto del en el que se representó a sí mismo.

“Yo, Ryan Wesley Routh, deseo revocar mi actual estatus de Pro sé (representación propia) y pido amablemente un abogado designado para que me ayude con la importantísima , así como con el proceso de apelación, que es algo importante”, indicó en un escrito judicial al que tuvo acceso EFE.

La jueza aceptó la solicitud y aplazó la lectura de la sentencia, inicialmente prevista para esta semana, hasta el próximo 4 de febrero, “para permitir una preparación adecuada”.

Lee también

Routh, de 59 años, fue hallado el pasado septiembre de cinco cargos, entre los que figura el intento de asesinato de un candidato presidencial, cuando fue detenido el 15 de septiembre de 2024 en un campo de golf del presidente estadounidense en .

Un agente del Servicio Secreto lo descubrió armado con un rifle semiautomático escondido detrás de unos arbustos.

El acusado también fue hallado culpable de poseer un para cometer un crimen con violencia, atacar a un agente federal, ser un criminal con un arma y tener un arma con un número de serie borrado.

Lee también

El juicio, que se desarrolló entre el 11 y el 23 de septiembre, fue un proceso atípico, puesto que Routh prescindió de un y decidió representarse a sí mismo. Además, la jueza interrumpió varias veces sus intervenciones, en las que hizo referencias a personajes como .

Routh intentó apuñalarse con un bolígrafo en el cuello dentro de la corte inmediatamente después de escuchar el veredicto del jurado.

La pena por intento de asesinato de un aspirante presidencial implicaría cadena perpetua.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Descuentos INAPAM diciembre 2025: ¿Qué adultos mayores pagan menos de predial y agua? Foto: iStock / lucigerma / INAPAM

Descuentos INAPAM diciembre 2025: ¿Qué adultos mayores pagan menos de predial y agua?

Alerta Telcel Fecha límite en 2026 para registrar tu línea y evitar bloqueo inmediato. Foto: Canva

Alerta Telcel: Fecha límite en 2026 para registrar tu línea y evitar bloqueo inmediato

Residencia permanente condicional. iStock/Smederevac

¿Te casaste con un estadounidense? Lo que debes saber sobre la residencia permanente condicional

Canadá. Foto: iStock / JulieAlexK

¿Y México? Países a los que Canadá NO les pide visa de turista para ingresar

July 4th Independence Day. iStock/ photovs

Lista completa de días feriados oficiales en Estados Unidos para el año 2026