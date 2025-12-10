Un hombre y una mujer, identificados como Marcos "N" y María Eugenia "N", presuntamente relacionados con el asesinato del abogado José Luis López y su pareja, registrado el martes 9 de diciembre dentro de un domicilio en la calle Pernambuco, en la colonia Lindavista, en Gustavo A. Madero, fueron capturados en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo, en posesión de drogas y el auto aparentemente usado para escapar del lugar.

La detención de los sospechosos se logró a través del seguimiento de un coche en el que un hombre que habría salido del inmueble donde se encontró al jurista muerto a tiros, abandonó el lugar, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad e México (SSC).

Tras implementar un cerco virtual, el auto fue ubicado cuando circulaba en la avenida Paseo de la Reforma y su cruce con la calle Rubén Darío, en la colonia Bosques de Chapultepec Primera Sección, por lo que policías se movilizaron y le dieron alcance.

Lee también: Detienen a joven por atacar a su pareja en Tlalpan; SSC asegura cuchillo usado en la agresión

Capturan a hombre y mujer presuntamente vinculados con el asesinato de un abogado y su pareja en su domicilio en Lindavista. Foto: Especial.

Los efectivos de la SSC le marcaron el alto a los tripulantes y tras realizarles una revisión, les aseguraron 29 bolsas con marihuana y 10 dosis de lo que sería cocaína en piedra.

El secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Pablo Vázquez Camacho, informó que los detenidos ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para seguir con las indagatorias.

“En éste, como en todos los casos que se investigan de manera coordinada, no habrá impunidad”, aseguró Vázquez.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr