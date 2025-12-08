Las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuajimalpa arrancaron el operativo conjunto de seguridad para blindar las fronteras entre ambas demarcaciones durante esta temporada de vacaciones, el cual concluirá el 7 de enero de 2026.

Este se enfocará en prevenir el robo a casa habitación, plazas comerciales y bancos de ambas demarcaciones, principalmente.

"Mientras nuestros vecinos salen de vacaciones, nosotros estamos muy atentos a que su patrimonio y la seguridad sean la prioridad. Es por eso que lanzamos este operativo conjunto para blindar nuestras fronteras y para blindar las vacaciones en esta zona", dijo el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe.

Alcaldías Miguel Hidalgo y Cuajimalpa blandan sus fronteras (08/12/2025). Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Señaló que se tiene prevista la participación de 20 elementos de la Policía Auxiliar (PA) de esta demarcación, apoyados por seis unidades, carpas de seguridad y el Módulo Duraznos, que opera como centro de monitoreo.

El edil comentó que en los últimos meses la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha identificado el robo a casa habitación apoyado por repartidores de comida falsos, quienes se dan cuenta si hay o no alguien en el domicilio, es decir, "sirven como halcones".

"Por eso tomamos estas previsiones de aumentar la vigilancia en algunas zonas, en el periodo vacacional, distribuimos la fuerza de la policía en las zonas en donde representa más riesgo el robo a casa habitación y el robo a transeúnte en zonas comerciales", aseguró.

Alcaldías Miguel Hidalgo y Cuajimalpa blandan sus fronteras (08/12/2025). Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

El alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos Rea, explicó que, debido a que en esta demarcación las familias salen a vacacionar, este operativo refuerza la seguridad día y noche.

"Iniciaremos nuevamente este operativo de seguridad decembrina, porque sabemos que en esta zona limítrofe de Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, muchas familias salen a vacacionar", refirió.

Indicó que sólo en esta alcaldía el operativo desplegará un total de 20 elementos y otras seis unidades, principalmente en la Glorieta de Pabellón Bosques, Lilas, Lomas de Chamizal, Ahuehuetes.

Alcaldías Miguel Hidalgo y Cuajimalpa blandan sus fronteras (08/12/2025). Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

