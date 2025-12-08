Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un hombre señalado como probable responsable de lesionar a una persona con disparos de arma de fuego, hecho que derivó en la muerte de la víctima en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con la dependencia operadores del C2 Poniente alertaron a los oficiales sobre una persona herida en las calles Golfo de Siam y Golfo de Tehuantepec, en la colonia Ángel Zimbrón. Al llegar, los policías localizaron a un hombre de 43 años tendido sobre la vía pública, con visibles manchas de sangre.

Paramédicos que acudieron al punto confirmaron que la víctima presentaba dos impactos de arma de fuego en el tórax, por lo que fue trasladada a un hospital, donde más tarde se reportó su fallecimiento.

Gracias a entrevistas con testigos, los oficiales obtuvieron una descripción física y de vestimenta del agresor. Con esta información, personal del C2 Poniente inició el análisis de cámaras de videovigilancia en la zona, logrando ubicar a un sujeto con características coincidentes en el área común de una unidad habitacional cercana.

Los policías se trasladaron al sitio y, siguiendo el protocolo de actuación, realizaron una revisión preventiva al sospechoso, a quien le fue asegurado un teléfono celular color blanco. Testigos en el lugar lo identificaron como el agresor, por lo que fue detenido

El sujeto, de 22 años, fue informado de sus derechos y puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente, donde se definirá su situación jurídica.

Tras un cruce de información, autoridades confirmaron que el detenido cuenta con cuatro ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, ocurridos entre 2003 y 2012, todos relacionados con el delito de robo en diferentes modalidades.

