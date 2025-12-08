Más Información
Elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un hombre acusado de intentar sustraer mercancía con un valor aproximado de 57 mil pesos de una tienda departamental ubicada en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
La detención ocurrió en la avenida Vasco de Quiroga y la calle Mario Pani, en la zona de Santa Fe Cuajimalpa, cuando la encargada del área de prevención de pérdidas del establecimiento solicitó apoyo a los policías que realizaban labores de vigilancia.
De acuerdo con la denunciante, el sujeto fue sorprendido dentro de la tienda cuando intentaba salir con varios artículos sin realizar el pago correspondiente. Tras ser retenido por el personal de seguridad interna, fue entregado a los oficiales.
Los policías realizaron una revisión preventiva al hombre, conforme a los protocolos de actuación policial, y le aseguraron tres esculturas de cristal cortado, cuya compra no pudo acreditar mediante ticket.
El detenido, de 56 años, fue informado de sus derechos constitucionales y trasladado ante el agente del Ministerio Público, quien será el encargado de definir su situación jurídica.
