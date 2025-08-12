Más Información

Dos mujeres de origen venezolano fueron por integrantes de la Policía Bancaria e Industrial por presuntamente haber robado mercancía en un centro comercial de la .

La detención se realizó cuando una mujer empleada de seguridad privada en una pidió ayudad de policías que patrullaban en la colonia Tlalpan.

La vigilante informó a los policías que en la tienda donde trabaja tenían retenidas a dos mujeres por intentar sustraer varios productos de higiene personal y alimentos.

Los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se movilizaron a la tienda de autoservicio y allí detuvieron a las dos mujeres, de 22 y 42 años de edad, a petición de la denunciante.

Las mujeres extranjeras fueron llevadas ante un agente del Ministerio Público para deslindar su situación.

