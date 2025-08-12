Dos mujeres de origen venezolano fueron detenidas por integrantes de la Policía Bancaria e Industrial por presuntamente haber robado mercancía en un centro comercial de la alcaldía Tlalpan.

La detención se realizó cuando una mujer empleada de seguridad privada en una tienda de autoservicio pidió ayudad de policías que patrullaban en la colonia Tlalpan.

La vigilante informó a los policías que en la tienda donde trabaja tenían retenidas a dos mujeres por intentar sustraer varios productos de higiene personal y alimentos.

Los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se movilizaron a la tienda de autoservicio y allí detuvieron a las dos mujeres, de 22 y 42 años de edad, a petición de la denunciante.

Las mujeres extranjeras fueron llevadas ante un agente del Ministerio Público para deslindar su situación.

