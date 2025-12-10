Más Información

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a una mujer de 19 años señalada como probable responsable de herir con un arma punzocortante a su pareja sentimental en la colonia Tlalpuente, alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con el informe oficial, los hechos ocurrieron cuando policías realizaban labores de vigilancia en la zona y fueron alertados por operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur sobre una persona lesionada en la intersección de Camino a Xitle y Encinos.

Al arribar al lugar, los oficiales fueron informados de que un hombre había resultado herido en el pecho tras una discusión con su pareja. Sus propios familiares lo trasladaron de inmediato a un hospital para recibir atención médica especializada.

En el sitio, una mujer presente durante la agresión entregó a los agentes un cuchillo de aproximadamente 25 centímetros de largo, presuntamente utilizado en el ataque.

Con base en la información recabada, los uniformados detuvieron a la joven de 19 años, le leyeron sus derechos constitucionales y la pusieron a disposición del agente del Ministerio Público, junto con el arma asegurada. Será esta autoridad quien determine su situación jurídica y continúe con las investigaciones correspondientes.

