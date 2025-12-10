Más Información
EU confisca buque petrolero frente a costas de Venezuela, confirma Trump; "el más grande jamás incautado"
“Estamos hablando por separado con México y Canadá sobre el T-MEC”, dice representante comercial de EU
Revela Adán Augusto López que aún no paga los libros de AMLO que regaló a senadores; dice que logró un gran descuento
Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a una mujer de 19 años señalada como probable responsable de herir con un arma punzocortante a su pareja sentimental en la colonia Tlalpuente, alcaldía Tlalpan.
De acuerdo con el informe oficial, los hechos ocurrieron cuando policías realizaban labores de vigilancia en la zona y fueron alertados por operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur sobre una persona lesionada en la intersección de Camino a Xitle y Encinos.
Al arribar al lugar, los oficiales fueron informados de que un hombre había resultado herido en el pecho tras una discusión con su pareja. Sus propios familiares lo trasladaron de inmediato a un hospital para recibir atención médica especializada.
Lee también Muere trabajador tras caída en obra de la Del Valle; autoridades investigan las causas del accidente
En el sitio, una mujer presente durante la agresión entregó a los agentes un cuchillo de aproximadamente 25 centímetros de largo, presuntamente utilizado en el ataque.
Con base en la información recabada, los uniformados detuvieron a la joven de 19 años, le leyeron sus derechos constitucionales y la pusieron a disposición del agente del Ministerio Público, junto con el arma asegurada. Será esta autoridad quien determine su situación jurídica y continúe con las investigaciones correspondientes.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]