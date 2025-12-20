Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el litigio por adeudos fiscales de empresas de Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que en enero de 2026 se emitirá el requerimiento formal de pago por un monto de 51 mil millones de pesos, conforme a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación.

En ese sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum recalcó que es un asunto legal y no político, por lo que intervienen las dependencias del sector para garantizar la legalidad de cada uno de los pasos en esta etapa de requerimientos y descuentos.

Durante la conferencia matutina, el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, detalló el recorrido jurídico del caso, que se remonta a determinaciones realizadas por la autoridad fiscal entre 2013 y 2018, cuando se resolvió que diversas empresas habían aplicado de manera improcedente pérdidas fiscales para el pago del Impuesto sobre la Renta correspondientes a los ejercicios 2008-2013.

“Entre 2013 y 2018 la autoridad fiscal determinó, a través de resoluciones administrativas, adeudos del Impuesto Sobre la Renta… toda vez que las pérdidas fiscales utilizadas por las empresas eran improcedentes”, explicó el funcionario.

Luego, las compañías impugnaron dichas resoluciones ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que entre 2019 y 2023 confirmó la procedencia de los créditos fiscales.

Las empresas acudieron entonces al Poder Judicial de la Federación, donde tribunales colegiados, en 2024 y 2025, negaron los amparos solicitados y ratificaron las resoluciones previas.

El caso llegó a la SCJN, que el 13 de noviembre desechó las impugnaciones, dejando firme la obligación de pago.

Con la notificación ya realizada por la Corte, el SAT procederá a emitir el requerimiento de pago en enero de 2026 por 51 mil millones de pesos. A partir de ese momento, iniciará el plazo para el pago voluntario, aclaró.

Martínez Dagnino precisó que, conforme a la ley y a las sentencias de los tribunales, los contribuyentes podrán solicitar ajustes a la baja de hasta 39%, dependiendo del esquema y orden de pago que elijan.

“De conformidad con el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, es obligación de todas y todos contribuir a los gastos públicos de manera proporcional y equitativa”, subrayó, al invitar a las empresas a cubrir los adeudos correspondientes.

El 23 de noviembre, el Gobierno de México acusó a Grupo Salinas de tener adeudos fiscales por 74 mil millones de pesos en distintas instancias, incluidos tres asuntos activos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que involucran 26 mil millones de pesos.

Fue el 18 de noviembre cuando el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó siete amparos que promovió el empresario Ricardo Salinas Pliego, con lo que lo obliga a que pague más de 48 mil millones de pesos correspondientes a siete créditos fiscales.

Los nueve ministros de la Corte determinaron que Elektra debe pagar 43 mil 263 millones de pesos y Televisión Azteca 5 mil 63 millones de pesos, lo que suma 48 mil 326 millones de pesos por ISR, actualizaciones, recargos y multas de los ejercicios fiscales de 2008 a 2013.

Sobre el tema, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se trata de un asunto estrictamente legal, jurídico y administrativo y no político.

“Resolvió la Corte, se notifica en enero. Estas empresas tienen derecho, por como fueron las resoluciones de los tribunales previos, a solicitar descuentos, de acuerdo y de conformidad con el Código Fiscal. Entonces, se notifica en enero y esperemos que se pague”, señaló.

Agregó: “Y realmente en este tema es importante que se sepa que es un tema legal, jurídico, administrativo... ya lo político es otra cosa”.

La Mandataria advirtió que en caso de incumplimiento, se activarán otros procedimientos previstos en la ley, aunque ese sería un tema posterior.

Indicó que solicitó a la Secretaría de Hacienda y al SAT mantener informada a la opinión pública sobre el avance del proceso una vez que inicie formalmente en enero.

Empresario dice que quiere cerrar capítulo de deuda

El empresario Ricardo Salinas Pliego afirmó que quiere cerrar el capítulo de adeudos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y dar por concluidas las diferencias con el gobierno en materia fiscal.

“Por nuestra parte siempre ha existido disposición para encontrar una solución. No hemos buscado el conflicto, sino certidumbre jurídica y un marco de legalidad claro que permita resolver estos asuntos y sus derivadas de manera definitiva”, dijo el dueño de Grupo Salinas en su cuenta de X.

Luego de que este viernes el gobierno federal diera a conocer en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum que en enero de 2026 el empresario deberá pagar sus adeudos fiscales, Salinas Pliego indicó que lo más prudente y responsable de parte de la compañía es esperar a enero, para que el SAT precise por escrito los fundamentos de la cifra del adeudo y entregue el desglose detallado y transparente de los cálculos que la sustentan.

“Sólo a partir de información clara, legal y verificable será posible alcanzar una solución justa, cerrar este tema de manera institucional y fortalecer el Estado de derecho que el país necesita”, señaló.

Salinas Pliego aseguró que hay voluntad para cumplir con las obligaciones fiscales que legalmente correspondan, la cual siempre ha existido, y se demuestra con la entrega al fisco de más de 285 mil millones de pesos durante el periodo que abarca esta disputa.

“Es sólo con respecto a las pérdidas fiscales durante los periodos de 2008 a 2013, que los jueces determinaron como improcedentes, donde tenemos diferencias. En particular con respecto a los recargos y actualizaciones que se han planteado, porque una parte relevante de esos montos extra deriva de interpretaciones y actuaciones de la propia autoridad que nos condujeron a la controversia y al litigio, situación que además se ha visto prolongada por los tiempos del sistema judicial”, añadió.

“Pagamos y listo”

En sus primeras reacciones a los señalamientos de este viernes del SAT sobre sus adeudos y el cobro a partir de enero, Salinas Pliego reiteró que hay intención de su conglomerado de empresas para pagar.

“Pagamos y listo, ¿qué más?”, se lee en uno de sus mensajes.

El empresario respondió también a algunos mensajes en su contra ante los señalamientos del SAT. En particular, reaccionó a un video de la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, quien llama a boicotear a los negocios de Grupo Salinas.

“Una servidora pública que persigue a los empresarios que generamos empleos y les pide a sus cómplices que bloqueen a mis empresas. ¿Por qué están tan enojados conmigo si ya les dije que les voy a pagar? Además, llama a todo el gobierno a movilizarse en mi contra y llama a la violencia. Me surge una duda rápida: ¿cómo se moviliza todo eso, en plataforma, grúa o a empujones?”, cuestionó.

El empresario y sus negocios han reiterado que hay disposición a pagar al SAT; sin embargo, el grupo pide condiciones justas de cobro que no afecte la viabilidad de sus firmas.

“Nuestra voluntad de pagar lo que es justo y correcto siempre ha estado presente, pero lo que no haremos jamás es conceder ante pretensiones abiertamente excesivas e ilegales.

“Ese es nuestro deber fiduciario y responsabilidad para salvaguardar los miles de empleos que generamos y seguir defendiendo las libertades de todos los mexicanos, en particular la libertad de expresión”, dio a conocer Grupo Salinas el 19 de noviembre ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia en contra del empresario y que lo obliga a pagar a la autoridad.

“En un episodio más de este modus operandi del nuevo tribunal constitucional, los ministros votaron completamente en línea con el dictado de Palacio Nacional, violando principios fundamentales del Estado de derecho como el de legalidad, el debido proceso y la igualdad de trato ante la ley.

“Con absoluto descaro y sin pudor alguno, otra vez desdeñaron nuestros argumentos, apegados a la ley y criterios jurídicos sólidos, sin mayor análisis ni discusión de fondo, mucho menos respetaron y salvaguardaron el orden constitucional”, agregó.