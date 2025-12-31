Culiacán, Sin.- En dos nuevos operativos en el centro penitenciario de Culiacán, elementos del Grupo de Fuerzas Especiales del Estado volvieron a localizar teléfonos celulares, chips de Telcel, latas de cerveza, cargadores y puntas hechizas.

Durante una primera revisión, previa al día último del año, fueron asegurados cuatro teléfonos celulares, de diferentes marcas, un cargador y dos objetos contundentes, en este operativo la Guardia Nacional y el ejército brindaron seguridad externa,

En el segundo operativo efectuado la mañana de este miércoles 31 de diciembre, con apoyo del grupo de revisión de penales de la Guardia Nacional, se encontró en uno de los módulos una bolsa, con una yerba verde, con las características de la marihuana.

Objetos asegurados del penal de Culiacán (31/12/2025). Foto: Especial

Este miércoles se volvió a encontrar un nuevo teléfono celular, dos cargadores para estos equipos móviles, tres chips de Telcel, cuatro latas de cerveza llenas y tres puntas de fabricación casera, por lo que se dio vista al Ministerio Público de los nuevos hallazgos.

Dos días antes, en otra revisión en el centro penitenciario de la capital del estado, elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Estado, aseguraron tres teléfonos celulares, diez cargadores para este tipo de equipos, tres puntas, dos cuchillos, un desarmador y una llave de metal.

La nueva revisión tuvo el apoyo de la vigilancia externa del inmueble de reclusión de elementos de la Guardia Nacional y el Ejército, sin que se presentaran incidentes durante el tiempo que duró la supervisión en varios módulos.

Elementos de seguridad revisan el centro penitenciario de Culiacán (31/12/2025). Foto: Especial

