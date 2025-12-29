Ahorra energía en casa 2026: ¿qué electrodoméstico gasta más energía?

El aumento constante en el costo de la electricidad ha llevado a muchas familias a replantear su consumo energético.

Aunque suele pensarse que los focos o pequeños aparatos son los principales responsables, diversos estudios y organismos especializados coinciden en que el mayor gasto proviene de equipos que operan por largos periodos o de forma continua.

De acuerdo con datos técnicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el refrigerador se encuentra entre los electrodomésticos con mayor consumo energético dentro de una vivienda, debido a que permanece encendido las 24 horas del día.

Sin embargo, no es el único aparato que impacta de manera significativa en el recibo mensual.

Refrigerador y aire acondicionado los principales responsables

El refrigerador representa una parte importante del consumo energético del hogar, ya que su motor trabaja de forma constante para mantener una temperatura estable. La CFE señala que un uso inadecuado puede incrementar considerablemente el gasto eléctrico.

Entre las recomendaciones más efectivas se encuentran ajustar el termostato a niveles adecuados, limpiar regularmente la parte trasera para evitar acumulación de polvo en el condensador, reducir la frecuencia de apertura de la puerta y colocarlo lejos de fuentes de calor.

De acuerdo con Energy Star, programa de eficiencia energética respaldado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, los electrodomésticos con certificación de ahorro energético pueden reducir de manera significativa el consumo eléctrico frente a modelos antiguos, especialmente aquellos con más de una década de uso, gracias a mejoras en motores, aislamiento térmico y control de temperatura.

No obstante, cuando se analiza el consumo total, el aire acondicionado supera incluso al refrigerador. Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, un equipo de una tonelada puede consumir hasta 756 kilowatt hora en un bimestre si se utiliza alrededor de siete horas diarias, mientras que uno de mayor capacidad puede duplicar esa cifra. Esto explica por qué en zonas cálidas el recibo de luz suele dispararse durante ciertos meses.

Consumo fantasma y hábitos que influyen en el recibo

Más allá de los grandes electrodomésticos, existe un factor menos visible pero relevante conocido como consumo fantasma. Este ocurre cuando los aparatos permanecen conectados, aunque no estén en uso. Estudios del Lawrence Berkeley National Laboratory advierten que este consumo puede representar hasta 10 por ciento del gasto eléctrico anual en un hogar.

Televisores, microondas, cargadores de celular y computadoras portátiles continúan consumiendo energía en modo de espera. Desconectarlos manualmente o utilizar regletas con interruptor puede reducir este gasto innecesario.

Otros cambios inmediatos recomendados por el Departamento de Energía incluyen sustituir focos incandescentes por iluminación LED, lavar la ropa con agua fría y aprovechar al máximo la luz natural. A mediano plazo, optar por electrodomésticos con sellos de eficiencia energética y solicitar auditorías eléctricas ayuda a detectar fugas de consumo.

A largo plazo, la instalación de paneles solares y el ajuste de tarifas eléctricas según el patrón de uso pueden generar ahorros sostenidos.

Reducir el consumo eléctrico no depende de una sola acción, sino de una combinación de decisiones informadas, hábitos cotidianos y tecnología eficiente.

