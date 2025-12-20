Tabla de plástico impecable: métodos sencillos para eliminar manchas difíciles

Aunque lavar los trastes parece una tarea rutinaria, existen utensilios que representan un verdadero reto en términos de limpieza. Las tablas de plástico, en particular, suelen acumular manchas, olores y bacterias difíciles de eliminar.

Su contacto constante con alimentos como carnes crudas, verduras, especias y salsas provoca que se manchen con facilidad y que, incluso después del lavado tradicional, conserven residuos visibles u olores persistentes.

Este problema no solo tiene un impacto estético. De acuerdo con especialistas en seguridad alimentaria, tales como Food Safety and Inspection Service (FSIS), United States Department of Agriculture (USDA), las superficies plásticas desarrollan pequeñas ranuras con el uso continuo.

En estos microespacios pueden alojarse bacterias que no siempre se eliminan con agua y jabón, lo que convierte a la tabla de cortar en un posible foco de contaminación cruzada si no se desinfecta de manera adecuada.

Evita las tablas de picar de plástico. Foto: Unsplash.

Métodos sencillos para eliminar manchas difíciles

Para devolverle un aspecto limpio a las tablas de plástico no es necesario recurrir de inmediato a productos industriales. Existen métodos caseros eficaces que combinan limpieza y desinfección, esto de acuerdo con el sitio especializado en limpieza y tips del hogar Cleanipedia.

Uno de los más utilizados es el método con sal y limón, considerado un exfoliante natural. Consiste en humedecer la tabla con agua caliente, espolvorear sal sobre la mancha y frotar con medio limón, aprovechando su acidez. La mezcla ayuda a descomponer los pigmentos de alimentos como el tomate o la cúrcuma y también elimina olores. Tras dejar reposar unos minutos, basta con enjuagar y lavar con jabón.

Para manchas más persistentes, el bicarbonato de sodio combinado con vinagre blanco es una opción eficaz. Al formar una pasta y frotarla suavemente sobre la superficie, se logra desprender la suciedad incrustada. Este método resulta útil cuando la tabla presenta decoloraciones visibles después de varios usos.

En casos donde se requiere una desinfección profunda, puede recurrirse a cloro diluido, siempre con precaución. Aplicada con papel de cocina y enjuagada cuidadosamente, permite blanquear la superficie y eliminar microorganismos, siempre que se respeten las concentraciones adecuadas y se lave a fondo después.

La forma correcta de lavar las tablas para picar

La importancia de una tabla de cortar impecable

Mantener una tabla de plástico limpia va más allá de la apariencia. La higiene de este utensilio es clave para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. Organismos especializados en inocuidad alimentaria advierten que bacterias como Salmonella o Escherichia coli pueden sobrevivir en superficies mal desinfectadas, especialmente cuando se utilizan para cortar carnes crudas.

Para reducir riesgos, se recomienda lavar la tabla inmediatamente después de cada uso, secarla al aire y evitar guardarla húmeda. También es aconsejable utilizar tablas separadas para carnes y para alimentos listos para consumo, así como reemplazar aquellas que presenten grietas profundas o desgaste excesivo.

Con una rutina de limpieza constante y el apoyo de ingredientes domésticos, las tablas de plástico pueden mantenerse en condiciones óptimas durante más tiempo. La prevención, la desinfección regular y el cuidado adecuado son medidas simples que contribuyen de forma directa a la seguridad alimentaria en el hogar.

