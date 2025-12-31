El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Ramón Castro Castro, hizo un llamado a los integrantes del crimen organizado para que se arrepientan y dejen de hacer sufrir a la gente por un dinero fácil que, al final, no les servirá de nada.

La Iglesia constantemente invita a los delincuentes a reflexionar y hacer un examen de conciencia sobre el daño que causan a la población, recordando que ese dinero ilícito, tarde o temprano, les quemará el corazón, dijo el también obispo de la Diócesis de Cuernavaca.

Castro afirmó que 2025 fue un año complicado, en el que se ha constatado la necesidad de una mayor conversión de todos y de revalorar lo realmente importante en la vida.

"Necesitamos revalorar las cosas importantes de la vida y ojalá que eso pudiera ser parte del mensaje y eso nos ayude a todos a poner las cosas en su lugar. Invitaría a los delincuentes, a los hermanos del crimen organizado que hacen sufrir a tanta gente por un dinero fácil a la conversión", expresó.

