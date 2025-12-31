Más Información

Mérida, Yucatán.- Madres buscadoras de otras entidades del país se sumarán a la búsqueda de la maestra,, quien desapareció el pasado 9 de diciembre.

Lizette Arceo Barrera, madre de la mujer extraviada, informó que la ficha de búsqueda de la señora Mirna se comparte con los estados de Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas.

Manifestó que grupos de madres buscadoras de los citados estadosde doña Mirna, como una muestra de apoyo y solidaridad.

“El objetivo es extender a la búsqueda de mi madre, quien fue vista por última vez, a través de una cámara del sistema de transporte Va y Ven, en la colonia El Porvenir con Anillo Periférico, en el poniente de Mérida”, señaló.

Indicó que familiares y voluntarios continúan la búsqueda en calles de los fraccionamientos Juan Pablo II y Mulsay, así como en las comisarías y subcomisarías meridanas.

Madres buscadoras de otras entidades del país se sumarán a la búsqueda de la maestra, Mirna del Socorro Barrera Vera (31/12/2025). Foto: Especial

Comentó que las brigadas pegaron volantes en postes de en el paradero de la 128 x Avenida Xoclán, Avenida 41 de Juan Pablo x 20 y 20 A, en la Glorieta de Santos Lugo y la farmacia del Ahorro en Juan Pablo II, llegado hasta la estación de la SSP en el puente de Tanil, Umán, salida-entrada con Campeche.

“22 días… de madrugada sin poder dormir…preguntas sin respuestas; pero seguiré por ti !!! Hasta encontrarte”, compartió Lizette Arceo Barrera, su hija.

