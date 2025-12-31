Chichén Itzá, Yucatán.- La zona arqueológica de Chichén Itzá mantiene su posición como una de las más visitadas de todo el país, pues el pasado domingo ingresaron 18 mil 663 visitantes.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) el 78.5 por ciento de los asistentes fueron turistas nacionales, mientras que el 21.5 correspondió a paseantes extranjeros.

Asimismo, al cierre de este año el sitio arqueológico ha recibido más de 2 millones 200 mil visitantes.

Hay que recordar que Chichén Itzá es Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) desde diciembre de 1988.

La elevada afluencia también representó una importante derrama económica para la región oriente del estado, beneficiando a prestadores de servicios turísticos, artesanos, guías, comerciantes y comunidades cercanas, para quienes el turismo es una de las principales fuentes de ingreso, especialmente en temporada vacacional.

