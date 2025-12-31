Más Información

Caso Cecilia Monzón: Sentencian a 60 años de prisión a Javier López, por feminicidio de la activista; fue secretario de Gobierno en Puebla

Sheinbaum otorga estímulo fiscal a videojuegos con contenido violento; evitarán cobro de 8% de IEPS

Rifas ilegales, posible causa del ataque a empresario del Mercado de Abastos en Zapopan: Secretario de Gobierno de Jalisco

Concierto de fin de año: todo lo que debes saber para dar la bienvenida al 2026 en Paseo de la Reforma

¿Cómo será el subsidio a la tenencia y el costo del refrendo en CDMX este 2026? Aquí te explicamos

Secretaría de las Mujeres se pronuncia de nuevo sobre caso Dashia, joven acusada de extorsión; descarta ser instancia judicial

Chichén Itzá, Yucatán.- La mantiene su posición como una de las más visitadas de todo el país, pues el pasado domingo ingresaron 18 mil 663 visitantes.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) el 78.5 por ciento de los asistentes fueron nacionales, mientras que el 21.5 correspondió a paseantes extranjeros.

Asimismo, al cierre de este año el sitio arqueológico ha recibido más de 2 millones 200 mil visitantes.

Hay que recordar que Chichén Itzá es Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) desde diciembre de 1988.

La elevada afluencia también representó una importante para la región oriente del estado, beneficiando a prestadores de servicios turísticos, artesanos, guías, comerciantes y comunidades cercanas, para quienes el turismo es una de las principales fuentes de ingreso, especialmente en temporada vacacional.

