Más Información

Niño originario de Campeche y médico jalisciense, entre las víctimas del avionazo en Galveston; galenos lamentan fallecimiento

Niño originario de Campeche y médico jalisciense, entre las víctimas del avionazo en Galveston; galenos lamentan fallecimiento

Localizan al último pasajero de accidente aéreo en Texas; Marina confirma 6 muertos y 2 sobrevivientes

Localizan al último pasajero de accidente aéreo en Texas; Marina confirma 6 muertos y 2 sobrevivientes

Dan golpe a "Los Chapitos"; caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo

Dan golpe a "Los Chapitos"; caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo

Nuevos archivos del caso Epstein acusan de violación a Trump; Departamento de Justicia asegura que es falso y sensacionalista

Nuevos archivos del caso Epstein acusan de violación a Trump; Departamento de Justicia asegura que es falso y sensacionalista

Sheinbaum se reúne con Jane Fraser, CEO de Citi; dialogan sobre las "buenas perspectivas económicas" de México

Sheinbaum se reúne con Jane Fraser, CEO de Citi; dialogan sobre las "buenas perspectivas económicas" de México

Se mueve consumo de fentanilo, vapeadores y alcohol; mira aquí las claves de la Encuesta Nacional de Drogas

Se mueve consumo de fentanilo, vapeadores y alcohol; mira aquí las claves de la Encuesta Nacional de Drogas

Chichén Itzá, Yucatán.- A unos días de concluir el año, la joven Dulce Guzmán Cortez se convirtió este martes en la visitante 2.1 millones que ingresa a la zona arqueológica de , Patrimonio de la Humanidad y Maravilla del Mundo.

En una jornada que se caracterizó por la alta afluencia de nacionales e internacionales este día.

En sencillo acto, Jairo Suaste Salazar, director jurídico de la zona arqueológica, y Jorge Carrillo Sáenz, presidente del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán, recibieron a la joven en el parador turístico, le entregaron la camiseta conmemorativa y la acompañaron en una visita guiada por la ciudad sagrada, así como por el Museo de Chichén Itzá, ubicado en el Centro de Atención a Visitantes.

Lee también

“No me esperaba esto, estoy muy emocionada de conocer Chichén Itzá y me parece un buen detalle que distingan a los visitantes con eventos como éste. No lo había visto antes en ningún lugar y creo que este tipo de acontecimientos puede servir para atraer a más turistas”, expresó Dulce Guzmán, joven bióloga egresada de la Universidad Autónoma de México.

La visitante, originaria de la Ciudad de México, dijo que vino con su familia a una boda y no podían dejar pasar la oportunidad de conocer y disfrutar como Chichén, los cenotes, haciendas y la gastronomía yucateca.

“Definitivamente, los atractivos y la seguridad que hay aquí atraen a los turistas y ojalá haya otros destinos que ofrezcan estas condiciones”, agregó Dulce, quien colabora en la Alcaldía de Coyoacán en CDMX.

Lee también

“Bienvenida Dulce, me da mucho gusto que hayas decidido, junto con tu familia, venir a Yucatán y a Chichén Itzá. Aquí recibimos a los turistas con lo mejor que tenemos, empezando con nuestra hospitalidad, siéntete como en casa”, expresó Jorge Carillo, al entregarle la camiseta conmemorativa con los logotipos de CETUR y el INAH y una cortesía de hospedaje y alimentos en conocido hotel de Mérida.

El presidente de CETUR agradeció al director del Centro INAH Yucatán, Víctor Arturo Martínez Rojas, y a la directora de Chichén Itzá, María Guadalupe Espinosa Rodríguez, por la invitación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]