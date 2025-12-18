El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) de la Ciudad de México, Ángel Tamariz, adelantó que la App CDMX y la nueva tarjeta de Movilidad Integrada (MI) virtual estarán adaptadas para turistas extranjeros a más tardar en enero, con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El funcionario indicó que se ajustará una opción para que no sea necesario incluir el CURP de México, y que también estará disponible en inglés.

“También es importante mencionar que vamos a facilitar el uso de la App CDMX, por lo tanto, de la tarjeta de Movilidad Integrada (MI), para personas extranjeras, pensando en los turistas, pensando hacia el Mundial”, dijo.

Lee también: Metro CDMX activa Operativo Cero Pirotecnia; refuerzan seguridad en las 12 líneas

En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario señaló que con la adaptación para turistas extranjeros, no se tendrá que ingresar el CURP que se requiere para abrir la cuenta Llave CDMX, debido a que no cuentan con una, sino que podrán ingresar otro tipo de documentos a los que sí tienen acceso.

“Sí va a ser una cuenta Llave, pero con una modalidad para personas extranjeras, pues cuando uno crea su cuenta, tú te tienes que validar con tu CURP y una persona extranjera, pues no tiene”, expuso el titular de la ADIP.

Comentó que “lo que queremos es que no se queden fuera por no tener Llave, que es el autenticador de la Ciudad de México”.

Lee también: Yulay sorprende al disfrazarse de vagonero en Metro de CDMX y es detenido por policías

Ángel Tamariz agregó que a más tardar en enero próximo esta aplicación también estará disponible en inglés, que “es exactamente el objetivo, y entonces, va a estar en inglés, ya muy probablemente este mes y si no en enero a más tardar”.

Refirió que esto es para que los turistas extranjeros puedan utilizar las nuevas funciones de la App CDMX, desde la tarjeta de Movilidad Integrada (MI), la Cartelera CDMX, la información de las Utopías, las rutas, salud preventiva, entre otras.

En las oficinas de la ADIP, Ángel Tamariz dijo que App CDMX cuenta con 10.3 millones de descargas históricas, de las cuales más de 2 han sido en este 2025, que “quiere decir que hay un uso continuo de 2 millones de personas”.

Lee también: “No debió pasar” acto de violencia en Congreso de CDMX, pero diputadas involucradas no tendrán sanción: Xóchitl Bravo

Celebró que App CDMX cuenta con una calificación de 4.7 en tiendas, con 18 mil valoraciones en sistemas Android y 2 mil en IOS.