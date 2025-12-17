Nada justifica la violencia y el "desgreñadero" del pasado lunes en el Congreso de la Ciudad de México, que ya le ha dado la vuelta al mundo, no debió pasar, pero las cuatro diputadas involucradas directamente no recibirán ninguna sanción interna.

Lo anterior lo comentó en conferencia de prensa la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, quien refirió que "no es niñera de nadie, ni un órgano sancionador". Asimismo, recordó que la diputada Daniela Álvarez se vio involucrada en otro hecho de violencia en la pasada Legislatura, por lo que analizan reforzar su Reglamento Interno para evitar este tipo de comportamientos.

“Mi solidaridad con mis compañeras de Morena como mujeres. Siempre lo he dicho, en el Congreso de la Ciudad de México, antes de ser diputadas, somos mujeres y siempre lo he dicho: entre nosotras la violencia es algo que no puede pasar… Fue el calor, fue el momento, no debió de haber pasado, no, no debió de haber pasado. Yo no soy un órgano para sancionarlas, pero sí en la Ley y en el Reglamento (del Congreso) meteremos, instalaremos figuras donde podamos dirimir este tipo de problemas entre las y los legisladores, por el bien de todas y de todos”, sostuvo.

Subrayó que no tienen fuero y que si alguna de las diputadas involucradas en el zafarrancho quieren proceder legalmente, están en su derecho.

De igual forma, descartó que este episodio afecte el diálogo y la armonía dentro del Congreso, y mencionó que ayer se reunió con todos los coordinadores parlamentarios para platicar y afinar los trabajos legislativos del próximo año.

Xóchitl Bravo pidió que se analicen bien los videos, porque Rosario Morales, una de las involucradas, únicamente lo que hizo fue “quitar las manos de nuestras compañeras porque se estaba lastimando”.

Al respecto, la dirigencia de Morena en la Ciudad de México condenó la "desgreñadera" que hubo en el Congreso de la Ciudad de México, y acusó a diputados del PAN y PRI de intentar boicotear la aprobación del Paquete Económico 2026.

El dirigente partita Héctor Díaz Polanco recordó que ese es el estilo habitual de algunas diputadas, y precisó que durante su presidencia de la Mesa Directiva se lo intentaron hacer.

¿Qué viene para el Congreso en 2026?

En otro tema, Xóchitl Bravo informó que se han presentado en la actual Legislatura mil 429 iniciativas y que sólo han aprobado 237. Precisó que cuentan con una especie de semáforo para ver cuáles iniciativas pueden aprobarse y cuáles no.

Adelantó que crearían un mecanismo diferente para revisar iniciativas, y dijo que la productividad legislativa no tiene que ver con el número de propuestas aprobadas, sino con reformas que ayuden a la gente.

Sostuvo que antes del Mundial se aprobará la Ley de Rentas Justas, y que otra prioridad será la Ley del Sistema Público de Cuidados.

“Estamos cansadas y cansados de mucho trabajo, pero no por eso vamos a dejar de seguir haciendo lo que nos corresponde, porque al final del día es algo que nos llena y es un compromiso que tenemos con la gente de la ciudad”, enfatizó.

