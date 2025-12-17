Yulay sorprende al disfrazarse de vagonero en Metro de CDMX y es detenido por policías

El creador de contenido Julio César Méndez Cruz, mejor conocido como Yulay sorprendió a sus seguidores con un inesperado experimento social al caracterizarse como un vagonero del STC Metro.

En ese sentido, retratar la realidad en México es un compromiso que el youtuber ha mantenido durante toda su trayectoria, donde la labor social se hace presente cada que encuentra a personas que lo necesitan.

Por ello, en su video más reciente personificó a un vendedor ambulante y se subió al metro de la CDMX para ofrecer a los usuarios audífonos a bajo costo.

Yulay se disfraza de vagonero en el Metro de la CDMX

Con ayuda de maquillistas profesionales, el influencer logró aparentar más edad, además con ayuda de una gorra y una barba falsa quedó irreconocible para ingresar al metro a ofrecer los productos.

Como ya es costumbre en su canal, la sorpresa para las personas que adquieran los audífonos dentro del vagón, era que se trataba de unos EarPods de Apple originales, los cuales tienen un valor en tienda de más de 2 mil pesos y Yulay los ofreció en 200 pesos.

Un artista urbano lo acompañó en su aventura y le explicó que el ambulantaje en el metro es considerado como una falta administrativa y debía tener precaución al iniciar las ventas, asimismo le mencionó las diferencias entre los vagones y cómo debía conducirse entre la gente.

La primeras personas en reconocerlo, no dudaron en comprar el producto, quedando asombrados al abrir la caja y comprobar que en realidad se trataba de los audífonos originales.

“Aquí todos vienen por lo mismo; buscar para la ‘chuleta’, vendedores, artistas, bandita que anda de arriba para abajo y la mayoría con el mismo objetivo de llevar la papa a casita” , expresó el creador de contenido.

En su travesía por la línea 2 del STC, Yulay se encontró con otros vendedores que compartieron algunas de sus vivencias al trabajar ahí, además el youtuber los apoyó con su venta del día.

Al descender de uno de los vagones, un policía se acercó para decirle que los usuarios se estaban quejando por sus gritos; aunque solo quedó en una advertencia y empatizó con su labor de venta, hizo mención de las consecuencias al ser detenido.

