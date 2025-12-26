La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) informó que se ha comercializado el 91.3% del total de la producción anual de nochebuenas, lo que equivale a un millón 711 mil 376 plantas, lo que ha generado una derrama económica de 98 millones 201 mil 910 pesos.

Este año, 216 productoras y productores del suelo de conservación se encargaron de sembrar, cuidar y cosechar 1.8 millones de nochebuenas en una superficie total de 29.6 hectáreas. Las principales zonas productoras fueron San Luis Tlaxialtemalco, Barrios de Xochimilco, San Gregorio Atlapulco, Santiago Tepalcatlalpan, San Juan Ixtayopan y Santiago Tulyehualco.

De acuerdo con la Sedema, la venta de nochebuenas en CDMX dejó una derrama económica superior a los 98 mdp. (Foto: especial)

Cabe recordar, que gracias al apoyo del Programa Altépetl, la producción de nochebuenas de este año fue la más alta en cinco años con un millón 874 mil 453 plantas. Este logro, según la Sedema, es resultado del incansable trabajo de las y los productores rurales, así como de una estrategia integral a través del programa Altépetl Bienestar. Este programa otorga apoyos económicos directos, capacitación técnica, inversión en infraestructura rural, acceso a tecnología y estrategias de comercialización.

Adicionalmente, se trabajó en la habilitación de caminos rurales para visitar los espacios donde se siembra la flor y poder comprar ejemplares de la misma, como el "Sendero de la Estrella de Invierno"; así como en la instalación de puntos de venta directa, como el Festival de Flores de Nochebuena en la Puerta de los Leones de Chapultepec, y campañas de difusión para promover el consumo local y fortalecer la identidad cultural de la flor.

