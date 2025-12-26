Más Información

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó por pronóstico de para la madrugada y mañana de este sábado 27 de diciembre.

Hay en Tlalpan, donde se esperan temperaturas de 1 a 3 grados entre las 02:00 y las 8:00 horas; en tanto, se activó la en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco por temperaturas de 4 a 6 grados en el mismo periodo de tiempo.

Leer también:

Por ello se recomienda a la población proteger niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas; si usas calentadores y/o chimeneas, mantén una ventilación adecuada; usar crema para hidratar y proteger tu piel del frío, y mantener el esquema de vacunación actualizado (COVID, Influenza y neumococo).

También se sugiere abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C, resguardar mascotas del frío y evitar dejarlas a la intemperie.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658-1111 de Locatel, y al 555683-2222 de la SGIRPC.

