Más Información
“No hay ni señas de la casa, todo se destruyó”, relata Genaro Montiel, quien duerme en la calle por inundación en Veracruz
Toluca, Méx.— La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México informó que en diciembre y enero suele incrementar entre 10% y 15% la mala calidad del aire, principalmente, por la quema de pirotecnia en esta época.
Se indicó que la quema de llantas y residuos a cielo abierto, las fogatas y la quema de artificios píricos, son los principales factores que ocasionan el aumento de la contaminación ambiental en esta temporada decembrina, aunado al aumento de basura entre 1 y 1.25 kilogramos por persona al día.
“Entre 10% y 15% puede incrementar la mala calidad del aire en diciembre y enero, principalmente por las fiestas tradicionales que empiezan con el Guadalupe-Reyes, el tema es que como estado no podemos llevar a cabo más acciones sin la colaboración de la ciudadanía para mejorar la situación en esta etapa”, indicó la titular de la dependencia, Alhely Rubio Arronis.
Ante ello, convocó a la ciudadanía a ser más conscientes y disminuir el uso de pirotécnica y de residuos plásticos, así como viajar de manera comunitaria en un vehículo para evitar que se emitan contingencias ambientales.
“Estamos trabajando para prevenir y en caso de haber mala calidad del aire, emitir los comunicados de la no posibilidad de hacer ejercicio a cielo abierto para cuidar a la ciudadanía”, indicó.
Navidad con contingencia ambiental
En Navidad, el Gobierno del Estado de México activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental Atmosférica por concentraciones elevadas de PM10 y PM2.5 en las Zonas Metropolitanas del Valle de Toluca (ZMVT) y Santiago Tianguistenco (ZMST).
Esta determinación de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible se deriva luego de que a las 11:00 horas de este 25 de diciembre se registraron valores máximos de 84 y 82 microgramos por metro cúbico (µg/m3) de concentración de partículas PM2.5, en las estaciones de Almoloya de Juárez y Xonacatlán.
Estos niveles de partículas son resultados de las actividades propias de las festividades decembrinas, como fogatas y quema de pirotecnia, sumado a la presencia de inversión térmica y condiciones meteorológicas adversas para la dispersión de contaminantes.
Ante ello se ha recomendado permanecer en espacios interiores, evitar las quemas a cielo abierto, posponer los eventos deportivos, culturales o espectáculos masivos programados, realizar barrido húmedo de calles.
El transporte tendrá restricciones a la circulación y para este 26 de diciembre deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas todos los vehículos con holograma de verificación 2.
También aplicará para vehículos con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico 1, 3, 4, 5, 7 y 9; vehículos con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placas 9 y 0; y habrá restricción a la circulación de 50% de las unidades de reparto de gas L.P., a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea número non.
Se aplicará la medida a vehículos de carga con placa local y federal entre las 06:00 y las 10:00 horas, a excepción de quienes se encuentren en el Programa de Autorregulación respectivo.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]