Toluca, Méx.— La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México informó que en diciembre y enero suele incrementar entre 10% y 15% la mala calidad del aire, principalmente, por la quema de pirotecnia en esta época.

Se indicó que la quema de llantas y residuos a cielo abierto, las fogatas y la quema de artificios píricos, son los principales factores que ocasionan el aumento de la contaminación ambiental en esta temporada decembrina, aunado al aumento de basura entre 1 y 1.25 kilogramos por persona al día.

“Entre 10% y 15% puede incrementar la mala calidad del aire en diciembre y enero, principalmente por las fiestas tradicionales que empiezan con el Guadalupe-Reyes, el tema es que como estado no podemos llevar a cabo más acciones sin la colaboración de la ciudadanía para mejorar la situación en esta etapa”, indicó la titular de la dependencia, Alhely Rubio Arronis.

Ante ello, convocó a la ciudadanía a ser más conscientes y disminuir el uso de pirotécnica y de residuos plásticos, así como viajar de manera comunitaria en un vehículo para evitar que se emitan contingencias ambientales.

“Estamos trabajando para prevenir y en caso de haber mala calidad del aire, emitir los comunicados de la no posibilidad de hacer ejercicio a cielo abierto para cuidar a la ciudadanía”, indicó.

Navidad con contingencia ambiental

En Navidad, el Gobierno del Estado de México activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental Atmosférica por concentraciones elevadas de PM10 y PM2.5 en las Zonas Metropolitanas del Valle de Toluca (ZMVT) y Santiago Tianguistenco (ZMST).

Esta determinación de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible se deriva luego de que a las 11:00 horas de este 25 de diciembre se registraron valores máximos de 84 y 82 microgramos por metro cúbico (µg/m3) de concentración de partículas PM2.5, en las estaciones de Almoloya de Juárez y Xonacatlán.

Estos niveles de partículas son resultados de las actividades propias de las festividades decembrinas, como fogatas y quema de pirotecnia, sumado a la presencia de inversión térmica y condiciones meteorológicas adversas para la dispersión de contaminantes.

Ante ello se ha recomendado permanecer en espacios interiores, evitar las quemas a cielo abierto, posponer los eventos deportivos, culturales o espectáculos masivos programados, realizar barrido húmedo de calles.

El transporte tendrá restricciones a la circulación y para este 26 de diciembre deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas todos los vehículos con holograma de verificación 2.

También aplicará para vehículos con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico 1, 3, 4, 5, 7 y 9; vehículos con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placas 9 y 0; y habrá restricción a la circulación de 50% de las unidades de reparto de gas L.P., a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea número non.

Se aplicará la medida a vehículos de carga con placa local y federal entre las 06:00 y las 10:00 horas, a excepción de quienes se encuentren en el Programa de Autorregulación respectivo.