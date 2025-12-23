Durante Navidad, es común que las familias opten por desestresarse, salir de la rutina y pasar tiempo juntos con los diferentes planes que hay en la Ciudad de México y el Estado de México. Y la mejor manera que encuentran para movilizarse es en auto.

Pero aunque sea una fecha de asueto, en ambas entidades se mantiene activo el programa "Hoy No Circula", lo que restringe la salida de ciertos vehículos. Por eso, antes de organizar el paseo, es preferible revisar el calendario a fin de evitar una multa.

El objetivo del programa "Hoy No Circula" es reducir las emisiones de contaminantes. Foto: Yaretzy Osnaya EL UNIVERSAL

¿Qué autos no circulan esta Navidad 2025?

El objetivo del programa "Hoy No Circula" es prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de autos y otras fuentes móviles que circulan en las calles, independientemente si son del servicio público o particular.

Se trata de una medida coordinada por la Secretaría del Medio Ambiente y la Comisión Ambiental de la Megalópolis, por lo que aplica tanto en la capital como en la mayoría de municipios del Estado de México.

De no respetar las restricciones de circulación que indica el programa, los conductores podrían recibir una multa. En ese sentido, te recomendamos revisar el calendario publicado por las autoridades antes de salir porque, durante esta semana, se mantendrá operando con normalidad.

En la víspera de Navidad, es decir el miércoles 24 de diciembre, los autos que no podrán circular son aquellos con terminación de placa 3 y 4, engomado rojo, Holograma 1, 2 y foráneos.

Mientras que el jueves 25 de diciembre, los vehículos que no podrán circular son aquellos con terminación de placa 1 y 2, engomado verde, Holograma 1, 2 y foráneos.

Otro dato a considerar es que la restricción de circulación será desde las 05:00 a las 22:00 horas para los autos con Holograma 1 y 2, en ambos días; mientras que para los foráneos será de las 05:00 a las 11:00 horas.

Calendario del programa "Hoy No Circula" en CDMX y Edomex. Foto: Secretaría de Medio Ambiente

¿Qué pasa si incumples el "Hoy No Circula"?

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la CDMX, los conductores de autos y cualquier otro vehículo motorizado deben cumplir con las disposiciones del programa "Hoy No Circula". De lo contrario, podrían ser sancionados con una multa de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), más la posible remisión al corralón.

Con base en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el valor actual de la UMA es de $113.14, por lo que la multa podría costar de los $2,262.80 pesos a $3,394.20.

¡No arruines tu paseo de Navidad! Recuerda que respetar el "Hoy No Circula" es por el bienestar de todos los ciudadanos, sobre todo porque esta fecha suele incrementar la quema de pirotecnia y, en consecuencia, la contaminación del aire.

