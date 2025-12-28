A unos días de que iniciara la peatonalización de la calle Amberes, en la colonia Juárez, como parte de la remodelación de la Zona Rosa, turistas aseguran que es complicado y hasta "peligroso" transitar por esta calle, aún cuando se dejó una banqueta para el paso de las personas, así como la salida y entrada de los comerciantes y vecinos.

"La verdad sí lo veo complicado y peligroso, sobre todo porque hay partes donde está la tierra y otras que no, o sea no está cerrado por completo, y hay que caminar con mucho cuidado", dijo Jorge Rodríguez, quien acudió desde Sinaloa hasta la capital para pasar las fiestas navideñas con su familia.

Desde la calle de Liverpool hasta Londres y de Londres a Liverpool, la calle se encuentra en reparación, con prácticamente toda su anchura, únicamente con un pequeño espacio de banqueta del lado derecho.

Turistas caminan sobre calle Amberes (28/12/2025). Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Hay piedras, estructura de las jardineras, mangueras, maquinaria, palas, carretillas y señalizaciones de precaución en la zona.

Sin embargo, la banqueta está parcialmente habilitada, pues el piso ya se encuentra disparejo, las coladeras desiguales y algunos remanentes de tierra y pavimento que complican en paso de los turistas.

Los peatones tienen que librar todos estos obstáculos, incluso con sus bicicletas y mascotas.

Personas con bastones muestras complicaciones al transitar por la calle Amberes (28/12/2025). Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

"Sí lo veo peligroso pero creo que va a valer la pena, pero sí recomendaría que personas ya mayores o que tengan dificultad para caminar no pasen por aquí, porque no está bien señalizado", dijo Hugo Rosas, turista.

Hace un mes EL UNIVERSAL publicó que esto forma parte del Proyecto Integral Plan Zona Rosa, que incluye los proyectos ejecutivos de las calles semipeatonales Amberes y Oxford-Dresde, de acuerdo con la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metrópolis).

Este contempla una inversión por más de 6 millones de pesos autorizados por el Comité Técnico del Plan Maestro Zona Rosa.

