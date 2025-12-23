Más Información

Ejecutivo no tiene facultad para eliminar impuesto a videojuegos: Monreal; corresponde al legislador corregirlo, dice

Tribunal de Disciplina inhabilita a juez federal de Guerrero; es acusado de hostigamiento sexual y uso indebido de facultades

Cae presunto asesino del coordinador regional del IMSS Bienestar en Chilpancingo; cuenta con otra orden de aprehensión por homicidio

Padre del pequeño Federico, víctima de accidente aéreo en Galveston, obtiene visa humanitaria; traerá su cuerpo y a su esposa, quien sobrevivió

México reitera ante la ONU disposición a facilitar el diálogo por Venezuela; pide evitar confrontación

Niño originario de Campeche y médico jalisciense, entre las víctimas del avionazo en Galveston; galenos lamentan fallecimiento

Al menos 80 comerciantes de la instalada en la realizaron un bloqueo la tarde de este martes en diversas vialidades del Centro Histórico, como medida de protesta ante la negativa de las autoridades para permitirles la instalación de juegos mecánicos.

Los inconformes, dedicados al comercio en la romería ubicada sobre avenida Hidalgo, cerraron la circulación vehicular en avenida Tacuba y en el , lo que generó afectaciones al tránsito y al transporte público en la zona.

De acuerdo con los manifestantes, la restricción impuesta por el gobierno capitalino afecta de manera directa su fuente de ingresos, por lo que exigieron una mesa de diálogo con las autoridades para llegar a un acuerdo que les permita colocar sus juegos mecánicos en la vía pública durante la temporada decembrina.

Elementos de tránsito y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al sitio para realizar cortes a la circulación y orientar a los automovilistas, mientras se mantiene el bloqueo a la espera de una respuesta oficial.

