Al menos 80 comerciantes de la romería navideña instalada en la Alameda Central realizaron un bloqueo la tarde de este martes en diversas vialidades del Centro Histórico, como medida de protesta ante la negativa de las autoridades para permitirles la instalación de juegos mecánicos.

Los inconformes, dedicados al comercio en la romería ubicada sobre avenida Hidalgo, cerraron la circulación vehicular en avenida Tacuba y en el Eje Central Lázaro Cárdenas, lo que generó afectaciones al tránsito y al transporte público en la zona.

De acuerdo con los manifestantes, la restricción impuesta por el gobierno capitalino afecta de manera directa su fuente de ingresos, por lo que exigieron una mesa de diálogo con las autoridades para llegar a un acuerdo que les permita colocar sus juegos mecánicos en la vía pública durante la temporada decembrina.

Elementos de tránsito y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al sitio para realizar cortes a la circulación y orientar a los automovilistas, mientras se mantiene el bloqueo a la espera de una respuesta oficial.

