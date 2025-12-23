La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial sobre condiciones meteorológicas para el 24 y 25 de diciembre en la Ciudad de México.

La dependencia precisó que para estos dos días se prevé descenso de temperaturas. El amanecer será frío a muy frío, con probabilidad de heladas en zonas altas del sur de la Ciudad de México, donde las temperaturas mínimas oscilaran entre 3 y 6 °C.

Por las tardes, el ambiente será templado a cálido, las máximas temperaturas rondarán entre 19 a 21 °C, con condiciones favorables para lluvias ligeras aisladas.

Ante esto, la SGIRPC recomendó que durante estas fiestas:

Te abrigues adecuadamente usando ropa cómoda en varias capas

Cubre boca y nariz para evitar aspirar aire frío

Aliméntate bien, ingiere frutas y verduras, toma abundantes líquidos y bebidas calientes

Si utilizas calentadores, asegúrate de mantener una buena ventilación en el hogar para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono

Evita el uso de pirotecnia

Identifica los módulos de salud y acude a ellos si presentas algún malestar.

