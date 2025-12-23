Más Información

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil () emitió un aviso especial sobre para el 24 y 25 de diciembre en la Ciudad de México.

La dependencia precisó que para estos dos días se prevé . El amanecer será frío a muy frío, con probabilidad de heladas en zonas altas del sur de la Ciudad de México, donde las temperaturas mínimas oscilaran entre 3 y 6 °C.

Por las tardes, el ambiente será templado a cálido, las máximas temperaturas rondarán entre 19 a 21 °C, con condiciones favorables para lluvias ligeras aisladas.

Ante esto, la SGIRPC recomendó que durante estas fiestas:

  • Te abrigues adecuadamente usando ropa cómoda en varias capas
  • Cubre boca y nariz para evitar aspirar aire frío
  • Aliméntate bien, ingiere frutas y verduras, toma abundantes líquidos y bebidas calientes
  • Si utilizas calentadores, asegúrate de mantener una buena ventilación en el hogar para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono
  • Evita el uso de pirotecnia
  • Identifica los módulos de salud y acude a ellos si presentas algún malestar.

