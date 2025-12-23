Más Información
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial sobre condiciones meteorológicas para el 24 y 25 de diciembre en la Ciudad de México.
La dependencia precisó que para estos dos días se prevé descenso de temperaturas. El amanecer será frío a muy frío, con probabilidad de heladas en zonas altas del sur de la Ciudad de México, donde las temperaturas mínimas oscilaran entre 3 y 6 °C.
Por las tardes, el ambiente será templado a cálido, las máximas temperaturas rondarán entre 19 a 21 °C, con condiciones favorables para lluvias ligeras aisladas.
Ante esto, la SGIRPC recomendó que durante estas fiestas:
- Te abrigues adecuadamente usando ropa cómoda en varias capas
- Cubre boca y nariz para evitar aspirar aire frío
- Aliméntate bien, ingiere frutas y verduras, toma abundantes líquidos y bebidas calientes
- Si utilizas calentadores, asegúrate de mantener una buena ventilación en el hogar para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono
- Evita el uso de pirotecnia
- Identifica los módulos de salud y acude a ellos si presentas algún malestar.
