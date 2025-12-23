Más Información
Cae presunto asesino del coordinador regional del IMSS Bienestar en Chilpancingo; cuenta con otra orden de aprehensión por homicidio
Padre del pequeño Federico, víctima de accidente aéreo en Galveston, obtiene visa humanitaria; traerá su cuerpo y a su esposa, quien sobrevivió
México reitera ante la ONU disposición a facilitar el diálogo por Venezuela; pide evitar confrontación
Niño originario de Campeche y médico jalisciense, entre las víctimas del avionazo en Galveston; galenos lamentan fallecimiento
Sheinbaum se reúne con Jane Fraser, CEO de Citi; dialogan sobre las "buenas perspectivas económicas" de México
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que se instalan nuevos torniquetes en ocho estaciones de la red, los cuales agilizan los ingresos y salidas en terminales o puntos de alta afluencia.
Se trata de nuevos torniquetes modernizados que mejoran el servicio que presta el sistema rumbo al mundial de Fútbol 2026.
En total, serán 146 pasillos nuevos, de entrada y de salida, más cuatro garitas, las que se instalarán en las estaciones:
- Línea 1: Pino Suárez y Observatorio
- Línea 2: Tasqueña, Pino Suárez, Zócalo-Tenochtitlan, Bellas Artes e Hidalgo
- Línea 7: Auditorio
Lee también: ¿Qué paso con los detenidos de la balacera en operativo contra la extorsión en la alcaldía Cuauhtémoc?
¿Cómo son los nuevos torniquetes?
En la estación Tasqueña ya está en funcionamiento una línea de pasillo motorizado, ubicado en el andén de llegada de los trenes.
El nuevo equipo, al mantenerse abierto ante el flujo continuo de personas, ha dado mayor agilidad en la salida del público usuario.
El director del Metro, Adrián Rubalcava detalló que estos nuevos accesos sustituyen a los torniquetes tradicionales y cuentan con sensores de movimiento que permiten mantenerse abiertos mientras existe flujo continuo de personas, lo que agiliza el ingreso y la salida de las personas usuarias.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]