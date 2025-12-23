El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que se instalan nuevos torniquetes en ocho estaciones de la red, los cuales agilizan los ingresos y salidas en terminales o puntos de alta afluencia.

Se trata de nuevos torniquetes modernizados que mejoran el servicio que presta el sistema rumbo al mundial de Fútbol 2026.

En total, serán 146 pasillos nuevos, de entrada y de salida, más cuatro garitas, las que se instalarán en las estaciones:

Línea 1: Pino Suárez y Observatorio

Tasqueña, Pino Suárez, Zócalo-Tenochtitlan, Bellas Artes e Hidalgo Línea 7: Auditorio

¿Cómo son los nuevos torniquetes?

En la estación Tasqueña ya está en funcionamiento una línea de pasillo motorizado, ubicado en el andén de llegada de los trenes.

El nuevo equipo, al mantenerse abierto ante el flujo continuo de personas, ha dado mayor agilidad en la salida del público usuario.

El director del Metro, Adrián Rubalcava detalló que estos nuevos accesos sustituyen a los torniquetes tradicionales y cuentan con sensores de movimiento que permiten mantenerse abiertos mientras existe flujo continuo de personas, lo que agiliza el ingreso y la salida de las personas usuarias.

