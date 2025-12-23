La mañana de este martes, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México reportaron retrasos, trenes detenidos y saturación en diversas líneas, lo que generó múltiples quejas en redes sociales por las afectaciones en sus traslados.

En la Línea 3, los usuarios denunciaron avance lento y detenciones prolongadas en ambos sentidos, principalmente en la estación Coyoacán. El STC respondió que se presentó afluencia alta y que se enviaron unidades vacías a las estaciones con mayor demanda.

La Línea 8 también registró afectaciones, con trenes detenidos varios minutos en la estación Apatlaco, mientras que en la Línea 2 los pasajeros reportaron tiempos de espera superiores a cinco minutos entre convoyes, en plena hora pico.

Lee también Fuga de agua provoca inundación en avenida Tláhuac; afecta viviendas y comercios

En la Línea 6, usuarios señalaron trenes detenidos en la estación Norte 45 sin información clara sobre la causa del retraso.

Finalmente, en la Línea B se reportaron demoras por trenes que hicieron base durante más de 10 minutos, lo que incrementó la inconformidad entre los pasajeros.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL