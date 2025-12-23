Más Información

La mañana de este martes, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México reportaron retrasos, trenes detenidos y saturación en diversas líneas, lo que generó múltiples quejas en redes sociales por las afectaciones en sus traslados.

En la Línea 3, los usuarios denunciaron avance lento y detenciones prolongadas en ambos sentidos, principalmente en la estación Coyoacán. El STC respondió que se presentó afluencia alta y que se enviaron unidades vacías a las estaciones con mayor demanda.

La Línea 8 también registró afectaciones, con trenes detenidos varios minutos en la estación Apatlaco, mientras que en la Línea 2 los pasajeros reportaron tiempos de espera superiores a cinco minutos entre convoyes, en plena hora pico.

En la Línea 6, usuarios señalaron trenes detenidos en la estación Norte 45 sin información clara sobre la causa del retraso.

Finalmente, en la Línea B se reportaron demoras por trenes que hicieron base durante más de 10 minutos, lo que incrementó la inconformidad entre los pasajeros.

