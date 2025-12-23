Una fuga de agua potable registrada la mañana de este martes provocó una severa inundación sobre avenida Tláhuac, a la altura de la colonia Centro, en la alcaldía Tláhuac, lo que generó afectaciones a viviendas y comercios de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, al menos dos viviendas resultaron inundadas a nivel de patio, mientras que alrededor de 10 casas y establecimientos comerciales se vieron perjudicados, ya que el nivel del agua impide a los habitantes entrar o salir de sus domicilios con normalidad.

La fuga se localiza en el cruce de la calle Felipe Ángeles y avenida Tláhuac, donde presuntamente se formó un socavón que habría afectado la base de un poste, incrementando el riesgo y obligando al acordonamiento del área.

Lee también Quieren terminar ciclovía en Tlalpan para fin de año

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, en coordinación con Protección Civil y personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), realizan labores para controlar la fuga y reducir el nivel del agua acumulada.

Vecinos manifestaron su preocupación ante la posibilidad de quedarse sin suministro de agua durante las próximas fiestas decembrinas, mientras continúan los trabajos para garantizar la seguridad y restablecer las condiciones normales en la zona.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL