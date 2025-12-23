La ciclovía La Gran Tenochtitlan, que se construye sobre la Calzada de Tlalpan del tramo del Metro Chabacano a Renato Leduc, tiene más de 80% de avance, aseguró el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto.

“Vamos bien, ya reportamos la ciclovía por arriba de 80%. Prácticamente consideramos que a fin de año ya estaremos en condiciones de casi terminar la ciclovía”, indicó a EL UNIVERSAL.

Explicó que comenzaron los trabajos de relleno de las jardineras, “estamos terminando de hacer el balizamiento”, puntualizó.

Señaló que los trabajos van avanzados en el tramo de Chabacano a Renato Leduc, cercano a la zona del Estadio Azteca. Sin embargo, dijo que la zona de Chabacano a Tlaxcoaque no se realizará en tanto no se concluya la obra del Parque Elevado, que se edifica a la par en el mismo tramo. “No queremos afectar el carril de baja”.

Lee también De cuánto es la multa por invadir la ciclovía de Tlalpan

“En cuanto esté la obra del Parque Elevado, porque, de lo contrario, tendríamos un problema vial mayor. Es casi un kilómetro que quedaría pendiente de ambos lados, para concluir los 34 kilómetros que estamos proyectando.

“Nosotros queremos que el próximo año ya esté operando. Sólo recordar que también a la par de la ciclovía se está construyendo el camino seguro”, precisó Basulto al detallar que los cambios que se realizan de banquetas y luminarias están proyectados para culminar en febrero de 2026.

“La ciclovía comenzará a operar cuando el camino seguro se concluya”, resaltó.

Ya hay plantas colocadas

Durante un recorrido que realizó este diario se observó que las jardineras instaladas de Chabacano hacia el Estado Azteca ya cuentan con plantas de distintos tipos. Mientras que en el tramo hacia la zona centro aún se encuentran en proceso de instalación.

La Secretaría del Medio Ambiente informó que serán sembrados nueve tipos de plantas en las jardineras que delimitan el carril confinado. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Lee también Navidad 2025: ¿cómo cuidar tu nochebuena durante la temporada invernal?

Además, hay zonas de concreto que funcionarán como puntos de ascenso y descenso para usuarios del transporte público.

La Secretaría del Medio Ambiente informó que serán sembrados nueve tipos de plantas en las jardineras que delimitan el carril confinado.

Las plantas que ya se observan son Lantana camara (lantana), Lavándula angustifolia (lavanda), Salvia microphylla (mirto), Gazania sp (gazania), Thaumatophyllum bipinnatifidum (garra de león), Salvia leucantha (salvia cordón de San Francisco), Cuphea hyssopifolia (trueno de Venus), Rosmarinus officinalis (romero) y Lantana montevidensis (lantana morada).

La Gran Tenochtitlan será un corredor ciclista de más de 30 kilómetros de longitud, que irá desde Tlaxcoaque hasta Renato Leduc.

Lee también Denuncian filtraciones y grietas en pasos a desnivel

De acuerdo con la Sobse, esta infraestructura está diseñada para mejorar la seguridad vial, promover la movilidad sustentable y recuperar el espacio público para una convivencia armónica entre peatones, ciclistas y automovilistas.

La ciclovía que está en construcción contará con confinamiento según el tramo y las características del entorno urbano, ya sea con jardinera o bien delimitada por guarniciones.

Ya está la señalética de color verde que indica que sólo transitarán bicicletas. El carril ya es utilizado por algunos ciclistas y motociclistas; también se observaron algunos automóviles que permanecen largo tiempo estacionados.