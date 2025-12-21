El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García, informó que 26 mil 684 personas participaron en el último Paseo Nocturno en bicicleta del año.

Esta edición de ‘Muévete en Bici’ se hizo de las 19:00 a 23:00 horas, y el recorrido fue de 22 kilómetros (km).

Se observó a ciclistas y patinadores con gorros de Santa Claus y suéteres de Navidad a lo largo de la ruta que pasó por Julio Verne, avenida Juárez, Paseo de la Reforma, Venustiano Carranza y 5 de febrero hasta llega a plaza Tlaxcoaque en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

A lo largo del trayecto, las y los participantes pudieron disfrutar el ambiente navideño mientras pedalean por algunos de los puntos más emblemáticos de la capital del país como la Glorieta de la Diana Cazadora, el Ángel de la Independencia, la Torre del Caballito, la Glorieta de las Mujeres que Luchan y el Palacio de Bellas Artes.

Foto: Especial

Además, personal de la Semovi instaló una Biciescuela en la Glorieta de la Diana Cazadora, donde personas mayores de 3 años pudieron aprender a andar en bicicleta, conocer las principales señales ciclistas y reforzar habilidades para el día a día.

Además, en la columna del Ángel de la Independencia, personal de los Servicios de Salud Pública de la Secretaría de Salud realizaron una sesión especial de Baile Fitness con temática navideña, perfecta para contagiarse con esta festividad.

