Paseo Nocturno por el Día de Muertos bate récord de asistencia; participaron ciclistas, patinadores y personas a pie

La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que concluyó con éxito el Paseo Nocturno “Muévete en Bici” con motivo del Día de Muertos 2025, el cual registró un récord histórico de asistencia con 190 mil 282 personas, entre ciclistas, patinadores, corredores y personas a pie, quienes disfrutaron del color y tradición de estas fechas en un recorrido de 19 kilómetros (km).

Es importante destacar que el récord anterior era de 147 mil 500 visitantes, cifra alcanzada el 9 de noviembre del 2019.

Foto: Hugo Salvador/El Universal

Durante el trayecto que inició en Fuente de Petróleos, pasó por Paseo de la Reforma y continuó por Avenida Juárez, calles López y Venustiano Carranza hasta arribar al Centro de la Ciudad de México (CDMX), las y los participantes pasaron por sitios emblemáticos de la Ciudad de México, como la columna del Ángel de la Independencia, donde se llevó a cabo el tradicional Concurso de Disfraces “Día de Muertos” organizado por esta dependencia.

La Secretaría de Movilidad agradeció la participación ciudadana.

Foto: Hugo Salvador/El Universal

