Más Información

Asesinan a adolescente, aficionado de Chivas, previo a partido contra Atlas; agresores hieren a otros dos jóvenes

Asesinan a adolescente, aficionado de Chivas, previo a partido contra Atlas; agresores hieren a otros dos jóvenes

Paseo Nocturno por el Día de Muertos bate récord de asistencia; participaron ciclistas, patinadores y personas a pie

Paseo Nocturno por el Día de Muertos bate récord de asistencia; participaron ciclistas, patinadores y personas a pie

Ernesto Zedillo afirma que Morena ha copiado lo peor del PRI; "la corrupción guía su funcionamiento", asegura a medio español

Ernesto Zedillo afirma que Morena ha copiado lo peor del PRI; "la corrupción guía su funcionamiento", asegura a medio español

¿Quién fue Manuel Lapuente, icónico entrenador del futbol mexicano? Hoy falleció a los 81 años

¿Quién fue Manuel Lapuente, icónico entrenador del futbol mexicano? Hoy falleció a los 81 años

FOTOS Calaveras, aliens y personajes terroríficos se apoderan del Paseo Nocturno de Día de Muertos sobre Paseo de la Reforma

FOTOS Calaveras, aliens y personajes terroríficos se apoderan del Paseo Nocturno de Día de Muertos sobre Paseo de la Reforma

Huracán "Melissa" alcanza categoría 3; se encamina a Jamaica

Huracán "Melissa" alcanza categoría 3; se encamina a Jamaica

La (Semovi) informó que concluyó con éxito el con motivo del Día de Muertos 2025, el cual registró un récord histórico de asistencia con 190 mil 282 personas, entre ciclistas, patinadores, corredores y personas a pie, quienes disfrutaron del color y tradición de estas fechas en un recorrido de 19 kilómetros (km).

Es importante destacar que el récord anterior era de 147 mil 500 visitantes, cifra alcanzada el 9 de noviembre del 2019.

Foto: Hugo Salvador/El Universal
Foto: Hugo Salvador/El Universal

Lee también

Durante el trayecto que inició en Fuente de Petróleos, pasó por Paseo de la Reforma y continuó por Avenida Juárez, calles López y Venustiano Carranza hasta arribar al Centro de la Ciudad de México (CDMX), las y los participantes pasaron por sitios emblemáticos de la Ciudad de México, como la columna del Ángel de la Independencia, donde se llevó a cabo el tradicional Concurso de Disfraces “Día de Muertos” organizado por esta dependencia.

La Secretaría de Movilidad agradeció la participación ciudadana.

Foto: Hugo Salvador/El Universal
Foto: Hugo Salvador/El Universal
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]