FOTOS Calaveras, aliens y personajes terroríficos se apoderan del Paseo Nocturno de Día de Muertos sobre Paseo de la Reforma
En el marco de las actividades del Día de Muertos, este sábado 25 de octubre la avenida Paseo de la Reforma se iluminó con el Paseo Nocturno en bicicleta alusivo a la festividad, una de las actividades más esperadas de la temporada, además que el Gobierno de la Ciudad de México abrió al público la Mega Ofrenda que se instalo en el Zócalo capitalino.
Entre disfraces, luces y bicicletas, familias y ciclistas celebraron la tradición en el corazón de la Ciudad de México.
Durante el recorrido, los asistentes lucieron caracterizaciones de catrinas, calaveras y personajes alusivos a la festividad, en un ambiente lleno de alegría.
La avenida se convirtió en un gran escenario lleno de color, donde los participantes avanzaron entre monumentos emblemáticos como el Ángel de la Independencia.
Otros optaron por portar máscaras y maquillaje terroríficos, mientras recorrían Reforma.
Incluso, las mascotas también estuvieron presentes en este paseo.
Ya sea en bici, patines o caminando, los capitalinos y visitantes disfrutaron de uno de los eventos más esperados de la temporada.
Las calles decoradas con luces brillantes dieron un toque especial al trayecto, que combinó cultura, deporte y tradición.
Niños, jóvenes y adultos disfrutaron del Paseo, que promovió la convivencia familiar y el uso de medios de transporte sustentables.
Mega Ofrenda de Muertos en el Zócalo
Mientras tanto, en el Zócalo capitalino se instalaron ofrendas y decoraciones alusivas al Día de Muertos, donde los visitantes aprovecharon para tomarse fotografías.
En la plancha del Zócalo, cientos de personas visitaron la tradicional Megaofrenda de Día de Muertos, uno de los principales atractivos de la temporada en la Ciudad de México.
Cada rincón del Zócalo lució decorado con flores de cempasúchil, veladoras y figuras tradicionales que representaron el vínculo entre la vida y la muerte.
El aroma del cempasúchil llenó el primer cuadro de la Ciudad, mientras visitantes recorrían los pasillos de la Mega Ofrenda para admirar todos los detalles.
dmrr/cr
