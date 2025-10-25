FOTOS Calaveras, aliens y personajes terroríficos se apoderan del Paseo Nocturno de Día de Muertos sobre Paseo de la Reforma

En el marco de las actividades del Día de Muertos, este sábado 25 de octubre la avenida Paseo de la Reforma se iluminó con el Paseo Nocturno en bicicleta alusivo a la festividad, una de las actividades más esperadas de la temporada, además que el Gobierno de la Ciudad de México abrió al público la Mega Ofrenda que se instalo en el Zócalo capitalino.

Entre disfraces, luces y bicicletas, familias y ciclistas celebraron la tradición en el corazón de la Ciudad de México.

Miles de personas asistieron al Paseo Nocturno de Día de Muertos. Foto: Hugo Salvador/El Universal

Durante el recorrido, los asistentes lucieron caracterizaciones de catrinas, calaveras y personajes alusivos a la festividad, en un ambiente lleno de alegría.

Miles de personas asistieron al Paseo Nocturno de Día de Muertos. Foto: Hugo Salvador/El Universal

La avenida se convirtió en un gran escenario lleno de color, donde los participantes avanzaron entre monumentos emblemáticos como el Ángel de la Independencia.

Foto: Hugo Salvador/El Universal

Otros optaron por portar máscaras y maquillaje terroríficos, mientras recorrían Reforma.

Foto: Hugo Salvador/El Universal

Incluso, las mascotas también estuvieron presentes en este paseo.

Foto: Hugo Salvador/El Universal

Ya sea en bici, patines o caminando, los capitalinos y visitantes disfrutaron de uno de los eventos más esperados de la temporada.

Miles de personas asistieron al Paseo Nocturno de Día de Muertos. Foto: Hugo Salvador/El Universal

Las calles decoradas con luces brillantes dieron un toque especial al trayecto, que combinó cultura, deporte y tradición.

Miles de personas asistieron al Paseo Nocturno de Día de Muertos. Foto: Hugo Salvador/El Universal

Niños, jóvenes y adultos disfrutaron del Paseo, que promovió la convivencia familiar y el uso de medios de transporte sustentables.

Miles de personas asistieron al Paseo Nocturno de Día de Muertos. Foto: Hugo Salvador/El Universal

Mega Ofrenda de Muertos en el Zócalo

Mientras tanto, en el Zócalo capitalino se instalaron ofrendas y decoraciones alusivas al Día de Muertos, donde los visitantes aprovecharon para tomarse fotografías.

Se abre al público la Ofrenda Monumental Zócalo Capitalino. Foto: Luis Camacho | El Universal

En la plancha del Zócalo, cientos de personas visitaron la tradicional Megaofrenda de Día de Muertos, uno de los principales atractivos de la temporada en la Ciudad de México.

Se abre al público la Ofrenda Monumental Zócalo Capitalino. Foto: Luis Camacho | El Universal

Cada rincón del Zócalo lució decorado con flores de cempasúchil, veladoras y figuras tradicionales que representaron el vínculo entre la vida y la muerte.

Se abre al público la Ofrenda Monumental Zócalo Capitalino. Foto: Luis Camacho | El Universal

El aroma del cempasúchil llenó el primer cuadro de la Ciudad, mientras visitantes recorrían los pasillos de la Mega Ofrenda para admirar todos los detalles.

Foto: Luis Camacho | El Universal

