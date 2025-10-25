Más Información

Vestidos de blanco, con fotos y pancartas, decenas de personas marchan en Mazatlán por desaparecidos y por la paz

¿Quién fue Manuel Lapuente, icónico entrenador del futbol mexicano? Hoy falleció a los 81 años

Muere Manuel Lapuente, histórico entrenador mexicano, a los 81 años

Sheinbaum inaugura Universidad Rosario Castellanos en Chalco; “la educación es un derecho, no un privilegio”, dice

INE desmiente supuesto hackeo en su sistema; mantiene revisión preventiva y monitoreo

Vinculan a proceso a “El Niño Sicario” en Tabasco; permanecerá en el tutelar de Villahermosa

Este sábado se llevó a cabo la de la , donde el personaje Andor 911 fue el ganador.

Para el evento realizado sobre avenida Juárez, en el Centro Histórico, se dieron cita cientos de personas en medio de un y de caracterizaciones.

Las 48 botargas de los diferentes agrupamientos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) salieron del arco colocado frente al Palacio de Bellas Artes y corrieron rumbo al Paseo de la Reforma y de regreso.

Este sábado se llevó a cabo la Primera Carrera de Botargas del Terror de la Policía de la Ciudad de México. Foto: Carlos Mejía (25/10/25)
Este sábado se llevó a cabo la Primera Carrera de Botargas del Terror de la Policía de la Ciudad de México. Foto: Carlos Mejía (25/10/25)

El integrante del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), Andor 911 fue el primero en cruzar la meta, seguido de Zorro, de la Subsecretaría de Fuerza de Tareas; y de Cobra, de la Policía Auxiliar.

Christian de Jesús, el paramédico del ERUM detrás de la botarga ganadora, se dijo orgulloso del resultado.

El rescatista también aseguró que no se preparó para la competencia, pero que debido a años de atletismo, pudo llegar en primer lugar, por lo que invitó a la gente a practicar deporte.

Los ganadores recibieron un reconocimiento de parte de los mandos de la SSC. Foto: Carlos Mejía (25/10/25)
Los ganadores recibieron un reconocimiento de parte de los mandos de la SSC. Foto: Carlos Mejía (25/10/25)

"Mi invitación a toda la gente a que realice deporte porque pues es la manera de que nos salva de malos hábitos y mejoramos la salud", dijo.

Los ganadores recibieron un reconocimiento de parte de los mandos de la SSC y al término del evento la gente buscaba tomarse fotos con las botargas caracterizadas de acuerdo a la temporada de Día de Muertos y Halloween.

Los policías también regalaron dulces a las familias que asistieron a la carrera de botargas.

