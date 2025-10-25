Más Información

Restablecen al 100% el servicio eléctrico en 5 estados afectados por las lluvias

Trump anuncia aumento del 10% de aranceles a Canadá

Juez declara ilegal la detención de inmigrante de Chicago cuya hija lucha contra el cáncer

Vinculan a proceso a “El Niño Sicario” en Tabasco; permanecerá en el tutelar de Villahermosa

Fórmula 1: detenciones por reventa, por apartar espacios y cientos de infracciones, el saldo del primer día del Gran Premio de México

Semar refuerza unidad de Fuerzas Especiales; se gradúan 12 elementos entrenados junto a militares de EU

En el primer día de la . Gran Premio de México, se detuvo a nueve personas por presuntos actos de reventa, se infraccionó a más de 100 automovilistas y se detuvo a 28 franeleros, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina ().

Entre las nueve personas que fueron detenidas por reventa, está un y tres más que cuentan con antecedentes por la misma falta administrativa.

Entre las nueve personas que fueron detenidas por reventa, está un menor de edad. Foto: Diego Simón.
Además, se infraccionó a 103 automovilistas y 78 motocicletas y dos autos fueron llevados al corralón.

En total se presentó a 28 personas ante el juez cívico por apartar lugares para estacionarse en la vía pública.

La SSC también informó que el dispositivo de vialidad y seguridad desplegado con motivo de la Fórmula 1 continuará este sábado y el domingo hasta el término de las actividades.

En total se presentó a 28 personas ante el juez cívico. Foto: Diego Simón.
En los dispositivos de seguridad, vialidad, vigilancia y prevención participan 3 mil 900 policías capitalinos, apoyados de 427 vehículos oficiales, un autobús, 120 motopatrullas, nueve grúas, dos drones, cuatro ambulancias y dos helicópteros Cóndor.

