Fórmula 1: detenciones por reventa, por apartar espacios y cientos de infracciones, el saldo del primer día del Gran Premio de México

En el primer día de la Fórmula 1. Gran Premio de México, se detuvo a nueve personas por presuntos actos de reventa, se infraccionó a más de 100 automovilistas y se detuvo a 28 franeleros, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

Entre las nueve personas que fueron detenidas por reventa, está un menor de edad y tres más que cuentan con antecedentes por la misma falta administrativa.

Entre las nueve personas que fueron detenidas por reventa, está un menor de edad. Foto: Diego Simón.

Además, se infraccionó a 103 automovilistas y 78 motocicletas y dos autos fueron llevados al corralón.

En total se presentó a 28 personas ante el juez cívico por apartar lugares para estacionarse en la vía pública.

La SSC también informó que el dispositivo de vialidad y seguridad desplegado con motivo de la Fórmula 1 continuará este sábado y el domingo hasta el término de las actividades.

En total se presentó a 28 personas ante el juez cívico. Foto: Diego Simón.

En los dispositivos de seguridad, vialidad, vigilancia y prevención participan 3 mil 900 policías capitalinos, apoyados de 427 vehículos oficiales, un autobús, 120 motopatrullas, nueve grúas, dos drones, cuatro ambulancias y dos helicópteros Cóndor.

