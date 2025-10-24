Más Información
El Metro anunció que el servicio de la Línea 9 abrirá más temprano que en su horario habitual dominical, para facilitar el traslado a las personas que acudan al evento de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
El director del Sistema de Transporte Colectivo, Adrián Rubalcava, informó que en apoyo a las personas que asistirán al Gran Premio de México 2025, iniciará el servicio este domingo 26 de octubre desde las 6:00 a.m. en la Línea 9 (Pantitlán–Tacubaya), una hora antes del horario habitual.
Para facilitar el traslado al Autódromo Hermanos Rodríguez, se aumentará de 12 a 18 el número de trenes en operación. Las estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla son las más cercanas al recinto.
Seguridad en el Metro
Además, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se implementará un operativo especial de seguridad para brindar un viaje ágil y seguro.
“Se invita a mantener una conducta responsable: respetar la línea amarilla, permitir el descenso antes de abordar y evitar arrojar objetos a las vías”, dijo.
