El Metro anunció que el servicio de la Línea 9 abrirá más temprano que en su horario habitual dominical, para facilitar el traslado a las personas que acudan al evento de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El director del Sistema de Transporte Colectivo, Adrián Rubalcava, informó que en apoyo a las personas que asistirán al Gran Premio de México 2025, iniciará el servicio este domingo 26 de octubre desde las 6:00 a.m. en la Línea 9 (Pantitlán–Tacubaya), una hora antes del horario habitual.

Para facilitar el traslado al Autódromo Hermanos Rodríguez, se aumentará de 12 a 18 el número de trenes en operación. Las estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla son las más cercanas al recinto.

Lee también Gran Premio de México: ¿Cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez en transporte público o en auto?

Seguridad en el Metro

Además, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se implementará un operativo especial de seguridad para brindar un viaje ágil y seguro.

“Se invita a mantener una conducta responsable: respetar la línea amarilla, permitir el descenso antes de abordar y evitar arrojar objetos a las vías”, dijo.

Lee también Policía capitalina vigilará el Gran Premio de México; participarán 3 mil 900 elementos

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot