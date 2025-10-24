La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) desplegará un operativo dentro y en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez para salvaguardar la seguridad de los asistentes de la “Fórmula 1. Gran Premio de la Ciudad de México 2025”, que se lleva a cabo este fin de semana.

Participarán 3 mil 900 policías capitalinos

En los dispositivos de seguridad, vialidad, vigilancia y prevención participarán 3 mil 900 policías capitalinos, apoyados de 427 vehículos oficiales, un autobús, 120 motopatrullas, nueve grúas, dos drones, cuatro ambulancias y dos helicópteros Cóndor.

La vigilancia al interior del autódromo estará a cargo de mil 800 uniformados de la Policía Bancaria e Industrial por día, confirmó la SSC.

Binomios caninos vigilarán accesos

También se contará con la vigilancia de 8 binomios caninos especializados en la detección de drogas y explosivos, quienes inspeccionarán en accesos, zonas de alimentos, cajeros automáticos, y otros espacios.

El operativo de seguridad operará los tres días de evento “Fórmula 1. Gran Premio de la Ciudad de México 2025”.

Las alternativas viales

La SSC también recomendó como alternativas viales en caso de afectaciones al inicio y término del evento:

Al Norte: Eje 1 Norte Rayón, Eje 2 Norte Manuel González, Eje 3 Norte Ángel Albino Corso y Eje 4 Norte Talismán

Al Sur: Eje 5 Sur La Purísima, Eje 6 Sur Trabajadores Sociales y Eje 8 Sur Calzada Ermita Iztapalapa.

Al Oriente: Eje 5 Oriente Javier Rojo Gómez y Anillo Periférico Canal de San Juan.

Al Poniente: Eje 2 Oriente H Congreso de la Unión, Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación, Eje Central Lázaro Cárdenas, Eje 1 Poniente Cuauhtémoc y avenida Insurgentes.

