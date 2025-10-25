Asistentes a la Fórmula 1, que se realiza este fin de semana en la Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez optan por trasladarse en Metro para evitar el tráfico de la zona.

“Es para evitar el tráfico y el estacionamiento, porque si no es imposible”, dice Daniela Yáñez, de 39 años de edad, quien viaja junto con un grupo de amigos desde Querétaro para asistir al Gran Premio de México.

“Entre el tráfico y encontrar un lugar para estacionarse es una locura, por eso preferimos venir en Metro”, explicó mientras esperaba el tren en la Línea 2.

La aficionada relató que salió desde la estación Cuatro Caminos y se levantó a las seis de la mañana para llegar a tiempo al evento.

Entre los usuarios también estaba Tomás, quien viajó acompañado de su nieto. Relató que tomó el Metro desde la estación Chapultepec alrededor de las diez de la mañana con el mismo objetivo: evitar el congestionamiento vial que se genera cada año en los alrededores del Autódromo.

“Siempre lo hago así, porque el tráfico puede hacerte tardar hasta dos horas; en Metro llegas más rápido y sin estrés”, comentó.

Guillermo Ramírez, de 44 años, dijo que es su primer año al que acude a la Fórmula 1; acompañado de su familia señala que prefiere tomar el Metro para evitar recorridos largos y el intenso tráfico de la zona.

Comentó que aplica la misma estrategia cuando asiste a conciertos u otros eventos masivos, ya que considera que llegar por otros medios se complica demasiado.

“En carro es casi imposible, entre el tráfico y el estacionamiento se pierde mucho tiempo”, señaló.

Por su parte, Alberto, originario de Tampico, contó que cada año viaja a la capital con su hijo para presenciar la competencia.

Este año tomó el Metro desde la estación Eugenia, aunque reconoció que le gustaría usar su auto si las condiciones lo permitieran.

“Es mucho más eficiente; hoy está tranquilo, pero el domingo, que es la carrera, creo que estará pesado”, comentó mientras esperaba en el andén con una camisa de su escudería favorita.

