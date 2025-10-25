Más Información

Restablecen al 100% el servicio eléctrico en 5 estados afectados por las lluvias

Trump anuncia aumento del 10% de aranceles a Canadá

Juez declara ilegal la detención de inmigrante de Chicago cuya hija lucha contra el cáncer

Vinculan a proceso a “El Niño Sicario” en Tabasco; permanecerá en el tutelar de Villahermosa

Fórmula 1: detenciones por reventa, por apartar espacios y cientos de infracciones, el saldo del primer día del Gran Premio de México

Semar refuerza unidad de Fuerzas Especiales; se gradúan 12 elementos entrenados junto a militares de EU

Toluca, Estado de México.- Este sábado el implementará un dispositivo especial de seguridad y vialidad que contempla cierres parciales y totales a la circulación vehicular en el primer cuadro del centro histórico, con motivo del evento de iniciativa ciudadana .

Los cruces que presentarán a partir de las 16:00 horas son: Gómez Farías e Ignacio López Rayón, Juárez e Instituto Literario, Juárez y Morelos, Hidalgo y Sor Juana, Juárez y Primero de Mayo, Morelos y Juan Aldama.

Así como Morelos y Mariano Matamoros, Morelos y Nicolás Bravo, Aquiles Serdán y 5 de Febrero, Lerdo de Tejada y Nicolás Bravo (contraflujo), Lerdo de Tejada y Benito Juárez, Rayón y Miguel Hidalgo, Instituto Literario y Juan Aldama, así como Juan Álvarez y Juan Aldama.

La ruta programada dará inicio a las 18:00 horas y partirá de Ignacio López Rayón, avanzará por Miguel Hidalgo, continuará por Nicolás Bravo, seguirá por avenida Independencia, girará en Benito Juárez y concluirá en la esquina de Juárez y Rafael M. Hidalgo.

El alcalde Ricardo Moreno, exhorta a la población a disfrutar de esta convivencia social en armonía, orden y respeto, al tiempo que invita a tomar precauciones y considerar las vías alternas debido a los cortes momentáneos que se realizarán.

