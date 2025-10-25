Toluca, Estado de México.- Este sábado el Ayuntamiento de Toluca implementará un dispositivo especial de seguridad y vialidad que contempla cierres parciales y totales a la circulación vehicular en el primer cuadro del centro histórico, con motivo del evento de iniciativa ciudadana Zombie Walk Toluca 2025.

Los cruces que presentarán cierres parciales a partir de las 16:00 horas son: Gómez Farías e Ignacio López Rayón, Juárez e Instituto Literario, Juárez y Morelos, Hidalgo y Sor Juana, Juárez y Primero de Mayo, Morelos y Juan Aldama.

Así como Morelos y Mariano Matamoros, Morelos y Nicolás Bravo, Aquiles Serdán y 5 de Febrero, Lerdo de Tejada y Nicolás Bravo (contraflujo), Lerdo de Tejada y Benito Juárez, Rayón y Miguel Hidalgo, Instituto Literario y Juan Aldama, así como Juan Álvarez y Juan Aldama.

La ruta programada dará inicio a las 18:00 horas y partirá de Ignacio López Rayón, avanzará por Miguel Hidalgo, continuará por Nicolás Bravo, seguirá por avenida Independencia, girará en Benito Juárez y concluirá en la esquina de Juárez y Rafael M. Hidalgo.

El alcalde Ricardo Moreno, exhorta a la población a disfrutar de esta convivencia social en armonía, orden y respeto, al tiempo que invita a tomar precauciones y considerar las vías alternas debido a los cortes momentáneos que se realizarán.

dmrr