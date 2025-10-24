Aseguran más de 160 sitios durante operativo contra huachicol de agua en Edomex

Naucalpan, Mex.- Con la Operación Caudal implementada en 48 municipios del Estado de México, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y fuerzas federales han intervenido más de 160 sitios relacionados con extracción, explotación y distribución ilegal de agua.

Aseguran 250 pipas

En el mega operativo desplegado desde la madrugada de este viernes también fueron aseguradas 250 pipas y transportes de agua, mismas que podrían haber sido utilizados en actividades ilícitas para el acaparamiento, distribución y venta de agua potable.

Los despliegues operativos se hicieron de manera simultánea y siguen en proceso para interrumpir las actividades de la cadena del comercio ilícito del agua, agregó la Fiscalía mexiquense.

Lee también Aseguran 9 tomas clandestinas durante operativo contra huachicol de agua en Ecatepec

Los municipios en los que intervienen con la Operación Caudal son: Atizapán de Zaragoza, Axapusco, Atenco, Chalco, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli.

Además de Ecatepec, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nextlalpan, Nopaltepec, Ocoyoacac, Otumba, Papalotla, Tecámac, Temascalapa, Teotihuacán, Texcoco, Tezoyuca, Toluca, Valle de Chalco y Zumpango, entre otros.

Lee también Arranca operativo contra huachicol de agua en 48 municipios del Edomex

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot