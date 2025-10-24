Más Información

Estados Unidos envía su mayor portaaviones al Caribe para combatir traficantes de drogas en América Latina

Vinculan a proceso a Donovan por homicidio del abogado David Cohen

Desde enero, 10 mexicanos han muerto bajo custodia de ICE en EU, reporta SRE; uno falleció esta madrugada

EU impone sanciones a Gustavo Petro luego de que Trump lo acusó de ser “líder del narco” en Colombia

Graciela Iturbide recibe el Premio Princesa de Asturias 2025: "El arte fotográfico no conoce fronteras"

Aseguran más de 160 sitios durante operativo contra huachicol de agua en Edomex

Naucalpan, Mex.- Con la implementada en 48 municipios del agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y fuerzas federales han intervenido más de 160 sitios relacionados con extracción, explotación y

Aseguran 250 pipas

En el mega operativo desplegado desde la madrugada de este viernes también fueron aseguradas 250 pipas y transportes de agua, mismas que podrían haber sido utilizados en actividades ilícitas para el acaparamiento, distribución y venta de agua potable.

Los despliegues operativos se hicieron de manera simultánea y siguen en proceso para interrumpir las actividades de la cadena del comercio ilícito del agua, agregó la Fiscalía mexiquense.

Los municipios en los que intervienen con la Operación Caudal son: Atizapán de Zaragoza, Axapusco, Atenco, Chalco, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli.

Además de Ecatepec, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nextlalpan, Nopaltepec, Ocoyoacac, Otumba, Papalotla, Tecámac, Temascalapa, Teotihuacán, Texcoco, Tezoyuca, Toluca, Valle de Chalco y Zumpango, entre otros.

