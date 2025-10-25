Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México participaron este sábado en la Primera Carrera de Botargas del Terror, realizada sobre avenida Juárez, en el Centro Histórico, con motivo de las celebraciones de Día de Muertos.

El evento reunió a decenas policías caracterizados.

El evento reunió a decenas de policías caracterizados. Foto: Carlos Mejía (25/10/25)

Andor 911, integrante del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) se llevó el primer lugar de la carrera.

Andor 911 fue el primero en cruzar la meta. Foto: Carlos Mejía (25/10/25)

El segundo lugar se lo llevó "Zorro" de la Subsecretaría de Fuerza de Tareas; mientras que de "Cobra", de la Policía Auxiliar, obtuvo el tercer lugar.

Christian de Jesús, el paramédico del ERUM detrás de la botarga ganadora se dijo orgulloso del resultado. Foto: Carlos Mejía (25/10/25)

La SSC entregó reconocimiento a los ganadores de la primera carrera de botargas de terror

Los ganadores recibieron un reconocimiento de parte de los mandos de la SSC. Foto: Carlos Mejía (25/10/25)

El evento contó con la presencia de cientos de familias que disfrutaron de este evento lleno de diversión

Un ambiente familiar lleno de diversión. Foto: Carlos Mejía (25/10/25)

