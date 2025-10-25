Más Información
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México participaron este sábado en la Primera Carrera de Botargas del Terror, realizada sobre avenida Juárez, en el Centro Histórico, con motivo de las celebraciones de Día de Muertos.
El evento reunió a decenas policías caracterizados.
Andor 911, integrante del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) se llevó el primer lugar de la carrera.
El segundo lugar se lo llevó "Zorro" de la Subsecretaría de Fuerza de Tareas; mientras que de "Cobra", de la Policía Auxiliar, obtuvo el tercer lugar.
La SSC entregó reconocimiento a los ganadores de la primera carrera de botargas de terror
El evento contó con la presencia de cientos de familias que disfrutaron de este evento lleno de diversión
