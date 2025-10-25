Más Información

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México participaron este sábado en la , realizada sobre avenida Juárez, en el Centro Histórico, con motivo de las celebraciones de .

El evento reunió a decenas .

El evento reunió a decenas de policías caracterizados. Foto: Carlos Mejía (25/10/25)
El evento reunió a decenas de policías caracterizados. Foto: Carlos Mejía (25/10/25)

Andor 911, integrante del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) se llevó el primer lugar de la carrera.

Andor 911 fue el primero en cruzar la meta. Foto: Carlos Mejía (25/10/25)
Andor 911 fue el primero en cruzar la meta. Foto: Carlos Mejía (25/10/25)

El segundo lugar se lo llevó "Zorro" de la Subsecretaría de Fuerza de Tareas; mientras que de "Cobra", de la Policía Auxiliar, obtuvo el tercer lugar.

Christian de Jesús, el paramédico del ERUM detrás de la botarga ganadora se dijo orgulloso del resultado. Foto: Carlos Mejía (25/10/25)
Christian de Jesús, el paramédico del ERUM detrás de la botarga ganadora se dijo orgulloso del resultado. Foto: Carlos Mejía (25/10/25)

La SSC entregó reconocimiento a los ganadores de la primera carrera de botargas de terror

Los ganadores recibieron un reconocimiento de parte de los mandos de la SSC. Foto: Carlos Mejía (25/10/25)
Los ganadores recibieron un reconocimiento de parte de los mandos de la SSC. Foto: Carlos Mejía (25/10/25)

El evento contó con la presencia de cientos de familias que disfrutaron de este evento lleno de diversión

Un ambiente familiar lleno de diversión. Foto: Carlos Mejía (25/10/25)
Un ambiente familiar lleno de diversión. Foto: Carlos Mejía (25/10/25)

dmrr/cr

