Más Información
Se registra incendio en restaurante frente al Monumento a la Revolución; reportan 16 personas intoxicadas y 150 evacuadas
Sheinbaum revela en su libro que AMLO confió en ella para disminuir la inseguridad: "vas a poder", le dijo
Cae el “H4”, hijo del “H2” y capo de los Beltrán Leyva abatido en 2017; fue detenido en operativo del Edomex
Ahora en la Corte suena Marc Anthony en lugar del Himno Nacional; se les barre playlist durante informe de Mónica Soto
Esta noche se registró una explosión en un restaurante cercano al Monumento de la Revolución, en la alcaldía Cuauhtémoc, el cual, ya fue sofocado.
A través de imágenes de Webcamsdemexico, se puede apreciar el primer flamazo tras la explosión.
Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos llegaron rápidamente para sofocar el incendio en el restaurante La Soldadera, el cual dejó 16 personas intoxicadas por el humo y 150 evacuadas.
Lee también: Asesinan a balazos a tres hombres en Tepito; una mujer resulta lesionada
Hasta el momento se desconoce la cusa exacta del estallido que derivó en el incendio, pero, presuntamente, habría sido provocado por un tanque de gas que se encontraba dentro del establecimiento.
No obstante el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, pudo controlar la explosión.
Operación Caudal deja 7 detenidos; van por líderes y servidores públicos, advierte Fiscalía del Edomex
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
xcg/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]