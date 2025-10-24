Esta noche se registró una explosión en un restaurante cercano al Monumento de la Revolución, en la alcaldía Cuauhtémoc, el cual, ya fue sofocado.

A través de imágenes de Webcamsdemexico, se puede apreciar el primer flamazo tras la explosión.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos llegaron rápidamente para sofocar el incendio en el restaurante La Soldadera, el cual dejó 16 personas intoxicadas por el humo y 150 evacuadas.

Lee también: Asesinan a balazos a tres hombres en Tepito; una mujer resulta lesionada

Hasta el momento se desconoce la cusa exacta del estallido que derivó en el incendio, pero, presuntamente, habría sido provocado por un tanque de gas que se encontraba dentro del establecimiento.

Así el momento exacto de la explosión al interior del Restaurante LA SOLDADERA, ubicado en la Av Plaza de la República número 157 Col Tabacalera

Imagen vía Webcams México pic.twitter.com/zMcFLuMwBg — hermes (@vialhermes) October 25, 2025

No obstante el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, pudo controlar la explosión.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xcg/cr