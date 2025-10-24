Más Información

Esta noche se registró una explosión en un restaurante cercano al , en la , el cual, ya fue sofocado.

A través de imágenes de Webcamsdemexico, se puede apreciar el primer flamazo tras la explosión.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos llegaron rápidamente para sofocar el incendio en el restaurante La Soldadera, el cual dejó 16 personas intoxicadas por el humo y 150 evacuadas.

Hasta el momento se desconoce la cusa exacta del estallido que derivó en el incendio, pero, presuntamente, habría sido provocado por un tanque de gas que se encontraba dentro del establecimiento.

No obstante el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, pudo controlar la explosión.

